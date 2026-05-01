Política

Congreso aprobó más de 100 leyes de alta relevancia en cuatro años, pese a choque constante entre diputados y gobierno

Solo una de cada siete leyes fue propuesta de Rodrigo Chaves; Asamblea se tornó menos productiva cada vez que el Ejecutivo tuvo control de la agenda parlamentaria

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Por Aarón Sequeira
23 de abril del 2026. Asamblea Legislativa. 13;00 hrs. Los diputados salientes organizan y empacan sus pertenencias con el fin de entregar sus oficinas a los legisladores del próximo período. En cajas y bolsas los legisladores de la actual administración consevan todos aquellos documentos, libros y reconocimientos recibidos y atendidos durante su estadía en la asamblea. En la foto: Plenario Legislativo. Foto: Albert Marín.
Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, conversa con Leslye Bojorges, independiente, y David Segura, de Nueva República, en la última sesión efectiva que tuvo el plenario legislativo, el jueves 23 de abril. (Albert Marín/La Nación)







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Leyes aprobadasPeriodo 2022-2026DiputadosGobierno chavista
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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