Estos fueron los diputados que más viajaron en el periodo 2022-2026; revise la lista

Diputados participaron en foros, cumbres y encuentros internacionales durante el periodo 2022-2026, con destinos concentrados principalmente en Panamá, China y Estados Unidos.

En cuatro años de gestión legislativa, los diputados no solo debatieron y aprobaron leyes, sino que también representaron al país fuera de sus fronteras participando en foros, cumbres y actividades internacionales.

Los viajes al exterior forman parte del balance que deja el periodo legislativo 2022-2026, en medio de la discusión sobre la labor de los diputados. ¿Cuál fue el diputado que más viajó?, ¿a dónde fue?, ¿quiénes financiaron esos viajes? y ¿cuáles fueron sus motivos?

Según datos abiertos de la Asamblea Legislativa, de mayo de 2022 a febrero de 2026, al menos 54 diputados realizaron viajes fuera del país durante este cuatrienio legislativo que llega a su fin. En conjunto, estos desplazamientos suman 453 salidas al exterior. Los registros incluyen misiones oficiales, encuentros multilaterales y actividades de carácter político o técnico.

Además, se identificó que cuatro legisladores no viajaron ni una sola vez durante los cuatro años.

Diputaciones más viajeras

La diputada Sonia Rojas, quien fue separada de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), encabeza el listado con 24 salidas a 13 destinos. Le siguen Rosaura Méndez, con 22 a 17 países, y Carolina Delgado, con 17 a 12 naciones, ambas del PLN, lo que posiciona a esa fracción en la parte alta del ranking.

Las tres legisladoras forman parte del grupo de 15 diputaciones que concentran 233 viajes en el cuatrienio legislativo, es decir, cerca de la mitad de las 453 salidas registradas.

La mayoría de los viajes de Rojas se concentraron en Panamá, donde participó en actividades como la Tercera Cumbre Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, así como en reuniones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

En el caso de Méndez, destacan participaciones en Brasil en asuntos vinculados al deporte universitario, como actividades de la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU). Por su parte, Delgado registró viajes a México para asistir a encuentros parlamentarios sobre cambio climático e igualdad de género, en el marco de iniciativas de ParlAméricas.

Otro elemento que muestran los registros es la diversidad en el financiamiento de los viajes. En el caso de Rojas, varias de sus salidas fueron costeadas por organismos internacionales, principalmente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aunque también se registran viajes financiados con recursos propios y algunos con respaldo de la Asamblea Legislativa.

Por su parte, Méndez presenta un esquema mixto, con participación de entidades como la FISU y otros organizadores, además de varios desplazamientos cubiertos con peculio propio. También figuran apoyos de organismos como la UNESCO y foros parlamentarios regionales.

El financiamiento de los viajes de Delgado incluye el de organismos internacionales y redes parlamentarias, como ONU Mujeres, ParlAméricas y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como algunos respaldados por la Asamblea Legislativa y recursos propios.

Un total de 127 viajes fue financiado con recursos de la Asamblea Legislativa, mientras que el resto contó con apoyo de organismos internacionales, gobiernos y fondos propios. (La Nación/La Nación)

Club de los 15 viajes

En la parte alta del listado se agrupan cuatro diputaciones que registran 15 viajes al exterior. Se trata de Dinorah Barquero y Kattia Soto, del PLN, Melina Ajoy, exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Fabricio Alvarado, de Nueva República.

Aunque en este grupo existe una alta concentración de viajes hacia un solo país, los registros muestran que también hubo desplazamientos a otros destinos. Por ejemplo, Barquero realizó 11 de sus 15 viajes a Panamá, pero también visitó China, Estados Unidos, México y Perú. Ajoy, por su parte, concentra 10 salidas hacia Panamá, además de viajes a Paraguay, Uruguay, India y Marruecos.

En contraste, Rivera presenta una distribución más variada, con visitas a España, República Dominicana, Argentina y otros destinos, mientras que Alvarado, aunque concentra seis viajes en Estados Unidos, también registra salidas a Colombia, Guatemala, Israel y Paraguay.

La mayoría registró 10 viajes o menos

En contraste con los diputados que encabezan el ranking, 38 legisladores registran una menor cantidad de salidas al exterior durante el cuatrienio. Un amplio grupo se ubica en el rango de 10 viajes o menos.

En este segmento figuran diputados como José Pablo Sibaja (PNR), Danny Vargas (PLN), y varios legisladores con ocho salidas, entre ellos Vanessa Castro (PUSC), Horacio Alvarado y Cynthia Córdoba, ambos independientes, así como Alejandro Pacheco (PUSC).

A partir de ese punto, el registro de viajes disminuye progresivamente. Un grupo importante de diputados registra entre cinco y siete viajes, mientras que otros reportan participaciones más limitadas, con entre uno y cuatro desplazamientos en todo el periodo legislativo.

Diputados que no salieron de Costa Rica

En contraste con los diputados que registran múltiples salidas al exterior, hay casos en los que no se reportan viajes durante todo el periodo legislativo 2022-2026.

Según los datos disponibles, legisladores como Ariel Robles, del FA, y los oficialistas Pilar Cisneros, Paola Nájera y Jorge Antonio Rojas no realizaron desplazamientos fuera del país en estos cuatro años.

¿Cómo se financiaron los viajes al exterior?

De los 453 viajes registrados, 127 fueron financiados con recursos del presupuesto de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con los datos disponibles hasta febrero de 2026, este rubro suma aproximadamente ¢102 millones, de los cuales ¢67 millones corresponden a viáticos y ¢35 millones al pago de boletos aéreos.

El resto de los viajes (326) fueron cubiertos mediante otras fuentes de financiamiento, principalmente organismos internacionales, redes parlamentarias, gobiernos y entidades organizadoras de las actividades y, en algunos casos, con recursos propios de los diputados.

Entre estos figuran instituciones como agencias de Naciones Unidas, ParlAméricas, la OIM y otras instancias vinculadas a cooperación y foros internacionales.

Países a los que más viajaron los diputados

En cuanto a los destinos, Panamá y China destacan como los países más visitados por los diputados durante el periodo, con 70 viajes cada uno.