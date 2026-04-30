Política

Estos fueron los diputados que más viajaron en el periodo 2022-2026; revise la lista

En cuatro años, los legisladores registraron 453 viajes al exterior; 15 congresistas concentran 233 salidas y cuatro no viajaron ni una sola vez

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Por Cristian Mora
Diputados más viajeros
Diputados participaron en foros, cumbres y encuentros internacionales durante el periodo 2022-2026, con destinos concentrados principalmente en Panamá, China y Estados Unidos. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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