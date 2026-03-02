Editorial

Editorial: Caída de matrícula del MEP: tal vez la discusión urgente sea otra

El sistema educativo debe ser capaz no solo de retener, sino de acompañar eficazmente a las personas hasta la culminación de sus trayectorias formativas, en particular a aquellas que enfrentan mayores barreras sociales, económicas o territoriales

Por La Nación
La primera prueba comprensiva de los estudiantes de primaria fue Matemáticas, seguida de Español. Fotografía: MEP
El derecho a la educación no se limita al acceso inicial; incluye los elementos de permanencia, finalización y calidad como parte de su contenido esencial.







