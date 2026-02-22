134.000 estudiantes menos en cuatro años: analizamos la caída en la matrícula del MEP

El MEP reveló que desde el 2021 se han matriculado 134.000 estudiantes menos, lo cual atribuye a una menor cantidad de niños en el país; sin embargo, esta no sería la única razón.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reveló que cada año hay menor matrícula de estudiantes en los centros educativos públicos. Datos presentados por el ministro de esa cartera, Leonardo Sánchez Hernández, evidencian que entre el 2021 y el 2025 hay una diferencia de 134.000 estudiantes menos.

“Desde hace muchos años nosotros vivimos una transición demográfica donde cada vez tenemos menos niños (...). Tenemos cerca de 130.000 estudiantes menos en cuatro años porque la matrícula ha disminuido, y esto no tiene que ver con exclusión educativa, porque desde hace muchos años es menor al 2%, y del 1% en primaria y secundaria. (...) Este es un fenómeno meramente demográfico que hace que tengamos menos matrícula”, aseguró el jerarca el 5 de febrero.

Para el curso lectivo 2026, que se inicia el lunes 23 de febrero, se proyecta una matrícula de poco más de 927.000 estudiantes en centros educativos públicos, lo que representaría 19.000 alumnos menos que en el 2025.

Si bien Sánchez atribuye la caída en la matrícula a un tema demográfico, al analizar los datos de los últimos cinco años, la presencia de menos estudiantes en las aulas no se debería solamente a esa razón.

Tras estudiar las proyecciones de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Expansión del Sistema Educativo de los años 2021 y 2025, Andrés Fernández, investigador del Consejo de Promoción de la Competitividad, concluye que la caída de la matrícula tiene dos razones distintas.

“Una es demográfica, que explica principalmente lo que ocurre en preescolar y primaria, y otra educativo-social, que es más visible en secundaria y en la educación para adultos. El dato clave es que una parte importante de la reducción no se debe a que haya menos jóvenes, sino a que más personas están quedando fuera del sistema educativo o no están regresando a él”, afirmó Fernández.

El investigador señaló que la baja en la matrícula en preescolar sí tiene una relación directa con la caída en la natalidad que experimenta el país desde hace varios años. Comentó que esto ya se refleja en menos niños en edad de ingresar al sistema educativo.

Agregó que las proyecciones del INEC señalan una caída del 23% en la población de cuatro y cinco años entre el 2021 y 2025, y la matrícula en ese nivel cayó un 17% en ese periodo, esto según los datos disponibles en el sitio web del MEP.

“Lo mismo ocurre en primaria, aunque con menor intensidad. Hay menos población infantil (-6%), y por eso hay menos matrícula (-11%)”, precisó el economista.

Fernández añadió que, al hablar de secundaria, la realidad es completamente distinta. Señala que la población de 12 a 16 años prácticamente no se ha reducido entre el 2021 y el 2025; no obstante, la matrícula en secundaria pública es menor.

“Eso indica que aquí no estamos frente a un fenómeno demográfico (...). De hecho, una parte muy significativa de la reducción total se concentra en modalidades dirigidas a jóvenes y adultos, como secundaria nocturna, por suficiencia, Cindea e IPEC, donde la caída ha sido mucho más fuerte, de hasta -58% en secundaria por suficiencia. Estas ofertas atienden principalmente a personas mayores de 15 años, por lo que su disminución no tiene relación con menos nacimientos”, afirmó.

Al revisar los números de matrícula de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, se encuentra que efectivamente la llegada de estudiantes de preescolar y primaria cae cada año; sin embargo, lo mismo ocurre con secundaria. Puede observar el cambio en la tabla adjunta.

En secundaria, en la que se incluyen las modalidades tradicionales de III Ciclo y Educación Diversificada (académica, técnica, diurna y nocturna), así como de colegio para adultos, a distancia, Cindea e IPEC, entre otras, la caída en matrícula pasó de un total de 488.548 estudiantes en el 2021 a 417.114 en el 2025: unos 71.000 alumnos menos. En el 2021, 8.668 alumnos asistieron al Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, opción que ya no estaba disponible en el 2025.

La Nación solicitó mayor información para conocer qué más hay detrás de la caída de la matrícula. Luego de enviar consultas al ministro Leonardo Sánchez, el jerarca afirmó que, debido al inicio del curso lectivo, no había podido atender las preguntas y que las revisaría; sin embargo, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

¿Más estudiantes a los colegios privados?

Al revisar los datos de los colegios privados disponibles en la Expansión de la Matrícula del MEP del año 2021 –periodo en el que el MEP indicó que empezó a caer la matrícula– y del 2025, del que se cuenta con los datos más recientes, hay un incremento en el número de estudiantes inscritos. Para el primer año entraron 27.291 estudiantes a este tipo de instituciones; cuatro años después, el número ascendió a 31.587.

Si bien la matrícula pública cayó y la privada aumentó, esto no significa que los estudiantes que no van a educación estatal estén yéndose a una oferta de pago.

Para Andrés Fernández, esto indica que parte del cambio responde a una redistribución entre sectores, que considera que se asocia con decisiones familiares, percepción de calidad, continuidad educativa o condiciones socioeconómicas.

“No obstante, el aumento en el sector privado es mucho menor que la caída en el público, por lo que no compensa la reducción total del sistema”, comentó.

Para el investigador Andrés Fernández, la baja en la matrícula de secundaria, sobre todo en educación para adultos, no está relacionada con temas de natalidad, sino más bien con factores como exclusión educativa acumulada, jóvenes que se desvinculan del sistema, presiones económicas que empujan a trabajar, desmotivación, entre otros. (Rafael Pacheco Granados)

124 centros educativos cerrados en los últimos 13 años

La baja en la matrícula ha generado, asegura el ministro Sánchez, el cierre de centros educativos públicos. Entre el 2013 y el 2025 se registró la clausura de 124 escuelas y colegios.

Con la llegada de menos estudiantes a las aulas y el inminente cierre de centros educativos, el jerarca resaltó, en conferencia de prensa, que hay reacomodo de secciones, menos cantidad de estudiantes por docente, entre otras situaciones, lo que, según su criterio, representa un aspecto positivo. Lo ve como una oportunidad para mejorar la educación porque puede volverse más personalizada.

Dagoberto Murillo, investigador del Estado de la Educación (EE), comentó que, tras análisis realizados, se sabe que la población con edad para asistir a los centros públicos continuará cayendo en las próximas décadas. Afirma que esto representa oportunidades, pero también desafíos.

Para Murillo, estos cambios demográficos permitirían mejorar la calidad del sistema educativo. Recordó los rezagos que existen en cuanto a cobertura efectiva, equidad, calidad de los aprendizajes, conectividad, equipamiento e infraestructura y disponibilidad de recursos pedagógicos en los centros educativos.

Añadió que, en el contexto actual, será necesario asegurar la inversión requerida para atender esos rezagos.

“Desde el punto de vista del desarrollo humano, esta tendencia exige mejoras rápidas y generalizadas en las oportunidades educativas, pues el país tendrá que hacer frente a sus necesidades de desarrollo cada vez con menos personas jóvenes, comparativamente hablando”, señaló Murillo.

El investigador del Estado de la Educación comentó que el riesgo de no atender de manera oportuna estos desafíos es elevado, pues podría traducirse en mayores desigualdades, menor productividad futura y una pérdida sostenida de capacidades para el desarrollo humano y social.