134.000 estudiantes menos en cuatro años: analizamos la caída en la matrícula del MEP

Aunque el jerarca de Educación atribuye todo a la baja natalidad, no es la única razón por la que menos alumnos están llegando a las aulas

Por Fernanda Matarrita Chaves
Educación pública
El MEP reveló que desde el 2021 se han matriculado 134.000 estudiantes menos, lo cual atribuye a una menor cantidad de niños en el país; sin embargo, esta no sería la única razón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







MEPCaída en la matrículaLeonardo Sánchez HernándezAndrés Fernández
