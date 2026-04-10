Editorial

Editorial: Ampliación de carretera a San Ramón: tres décadas después, no podemos bajar la guardia

¿Cuál fue la justificación técnica para que esta obra quedara exenta de los controles que ordena la Ley de Contratación Pública? La Contraloría lo cuestionó y no hubo respuesta clara

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Por La Nación
Ruta 1 recorrido
La aprobación del crédito por $770 millones para, finalmente, completar la ampliación de la carretera a San Ramón es una buena noticia para quienes llevan casi tres décadas esperando que el proyecto se concrete. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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