‘Si amanezco en un caño es porque cumplieron lo prometido’, afirma sindicalista en Junta Directiva de CCSS

La representante sindical en el bloque laboral de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, asegura haber recibido amenazas y temer por su vida y la de su familia.

Rodríguez, quien se ha opuesto a la Administración en temas como la construcción del nuevo hospital de Cartago o el plan de la CCSS de vender medicinas, aseguró al máximo órgano de decisión de la Caja que desde que empezó el gobierno del presidente Rodrigo Chaves ha vivido “un ataque a la dignidad como persona”.

“Entiendo perfectamente las denuncias que han hecho, falsas para mí, de doña Marta Esquivel (presidenta ejecutiva de la CCSS). Cuando el ataque viene desde el gobierno es una lucha desigual porque todo está a favor del que tiene el poder.

“Yo le cuento que temo por mi vida y la vida de mi familia por amenazas que me han llegado, pero eso no significa que uno se da por vencido. Yo siempre le he dicho a mis compañeros, que se preocupan por mi integridad, que no se preocupen porque lo que me interesa es que se sepa que, si algún día amanezco en un caño, es porque cumplieron lo prometido”, dijo Rodríguez, sin dar más detalle.

Sus manifestaciones trascendieron luego de que Jorge Porras López, representante estatal en la Junta Directiva de la CCSS, anunció su renuncia, que se da luego de que Martha Rodríguez lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por ser funcionario bancario y pertenecer, a la vez, al máximo órgano de decisión de la Caja.

El 11 de setiembre, Rodríguez pidió investigar si el nombramiento del representante estatal se hizo o no conforme al ordenamiento jurídico. Para la sindicalista, la designación de Porras López iría en contra del artículo 7 de la Ley Constitutiva de la Caja que establece una prohibición expresa para nombrar funcionarios de cualquier banco.

“Lo mío no fue un ataque personal. Es la Ley Constitutiva, el legislador fue el que definió las prohibiciones, pero jamás, Jorge, nunca le he cuestionado ni su honorabilidad ni su entrega. Lo aprecio como compañero y caballero que es. Y cuente conmigo para lo que usted necesite en la vida. Fue un tema de legalidad, no es un tema personal”, le dijo Rodríguez a Porras este jueves.

Marta Esquivel Rodríguez exhortó a la vocera sindical a presentar las denuncias penales correspondientes: “Espero que cuando habla de esas amenazas, si usted tiene alguna, tiene que denunciarlo penalmente. Gracias a Dios yo no he tenido ninguna, probablemente mucha gente deseándolo, pero no he tenido ninguna. Así que, cuando usted tenga una amenaza yo le pediría expresamente que lo denuncie penalmente, porque esos son temas que uno no puede dejar pasar”.

Martha Rodríguez González representa a los sindicatos en el bloque de trabajadores de la Junta Directiva de la CCSS. (MAYELA LOPEZ)

Martha Rodríguez señala ‘persecución política’

A finales de agosto, Rodríguez González denunció un nuevo intento del Poder Ejecutivo por removerla del puesto. La sindicalista califica de “persecución política y terrorismo de Estado” el proceso al que ha sido sometida en los últimos dos años.

“Soy la última representante de la anterior Junta Directiva en la CCSS. (...) Me acaban de notificar otro nuevo procedimiento con la finalidad de que renuncie al puesto. A mí me nombraron los trabajadores y yo no voy a renunciar por el hecho de que a ellos les incomodan mis posiciones a favor del pueblo costarricense y de la Caja”, dijo Rodríguez.

En diciembre del 2022, la sindicalista estuvo entre el grupo de cinco miembros de Junta Directiva suspendidos por el Consejo de Gobierno por un presunto conflicto de interés al aprobar un aumento salarial para los empleados de la entidad.

El 27 de junio del 2023, la Sala IV anuló la suspensión de los directivos al resolver cuatro recursos de amparo, tres de los cuales fueron interpuestos por José Luis Loría Chaves, representante del cooperativismo en aquel momento, y Martha Rodríguez González.

El 9 de setiembre, en entrevista con La Nación, Rodríguez afirmó que hay un reacomodo de fuerzas en la Junta Directiva. Sus nuevos compañeros en el bloque laboral, Martín Robles (por el cooperativismo) y Vianey Hernández (por el solidarismo), sumaron sus votos a los del Estado en la elección del gerente médico interino.

“Honestamente, uno lo que siente es que tenemos cinco representantes del Estado, tres de Uccaep (Unión de Cámaras) y una sola representante del sector laboral.

“Realmente esa es la sensación que deja hasta el momento. Es muy probable que el gobierno ya tenga la mayoría para votar las cosas que quiera. La molestia es que yo permanezca en la Junta denunciando las cosas que van ocurriendo y no están apegadas al ordenamiento jurídico”, manifestó Rodríguez a La Nación.