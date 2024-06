Marta Esquivel sobre listas de espera: ‘No avanzamos y la gente se está muriendo’

“No avanzamos, no avanzamos, no avanzamos y la gente se está muriendo. Y la crítica es evidente y lógica. No tenemos capacidad, o si la tenemos, lo hacemos mal. (...)”, manifestó la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en la sesión ordinaria de Junta Directiva, este jueves 13 de junio.

La declaración de Esquivel se dio en el marco de una sesión intensa donde el tema central fueron las listas de espera, pues estaba en agenda analizar el reconocimiento de gastos médicos y revisar el avance en el modelo de pago por resultados, denominado Cumcas.

Este modelo se diseñó, inicialmente, para sacar los procedimientos pendientes en especialidades como Radiología, la más crítica de todas. Incluso, se ideó para resolver la situación de pacientes que esperan algún tipo de atención desde el 2017 y 2018.

La jerarca pidió cuentas sobre los avances y reclamó que el Cumcas, aprobado a finales del año pasado, apenas echó a andar el 28 de mayo, según informó la nueva coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), Verónica Quesada.

Marta Eugenia Esquivel le preguntó a esa funcionaria: “¿De quién es la responsabilidad de las listas en la Caja?”. Quesada respondió: “Es responsabilidad de todos”.

LEA MÁS: Listas de espera crecen pese a declaratoria de emergencia de CCSS

“Cuando digo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Fuenteovejuna es el mejor ejemplo. Aquí la Junta Directiva tiene que señalar a quién le corresponde la lista de espera. En una reunión con su antecesor (dirigiéndose a Quesada) dijo que ellos solo eran asesores. Creo que hay que replantear quién es el responsable porque si son todos no es nadie. Ahí es donde se ha fallado”, aseveró Esquivel.

Durante la discusión salió a relucir que más de 1,3 millones de personas están en alguna lista de espera de cirugía, consulta externa (cita con el especialista) o procedimiento diagnóstico.

La cantidad, lejos de disminuir, crece, pese a los compromisos adquiridos por Esquivel y el gobierno de Rodrigo Chaves, el 7 de noviembre, cuando expusieron su propuesta para atender el problema.

El plan para el periodo 2023-2026, que la institución llamó “Ruta de la Salud. Menos espera, mejor servicio”, estableció las siguientes metas:

A finales del 2024, no debe haber ningún paciente rezagado del periodo 2017-2021 esperando atención.

Para ese mismo año, las personas con diagnóstico de cáncer y enfermedades cardiovasculares no deben esperar más de 45 días para recibir atención.

Quienes tienen enfermedades de alta complejidad no deben esperar más de 120 días al finalizar el 2024.

Los pacientes que esperan una cirugía de baja complejidad, en promedio, no esperen un plazo superior a 365 días.

A finales del 2025, ningún paciente de ninguna patología debe esperar más de un año para ser atendido.

Esas metas, sin embargo, aún parecen lejanas.

Mamografías y niños graves en lista de espera

Martha Rodríguez, representante sindical en la Junta Directiva y parte del Comité de Salud del máximo órgano de decisión de la CCSS, reveló que hay más de 100.000 mujeres en espera de una mamografía, según conoció recientemente ese foro.

Esquivel, por su parte, manifestó su preocupación por un grupo de 35 pacientes del Hospital Nacional de Niños (HNN) que requieren una operación de corazón y que, según dijo, “si no llegamos a tiempo no van a sobrevivir”.

Martha Rodríguez comentó que en el seno del Comité de Salud de la Junta conocieron la existencia de esos 1,3 millones de pacientes en espera. Además, reveló que en procedimientos diagnósticos, la CCSS ni siquiera tiene claridad por el tema del “blanqueo” de las citas (hospitales cierran agendas y no programan atenciones).

“Mi preocupación es que, por ejemplo, acordamos con el Cumcas darles prioridad a los procedimientos más urgentes. Les prometimos que íbamos a resolver pero hay 100.000 mujeres en espera de mamografías. Eso es angustiante.

“Es una preocupación del Comité de Salud. Las cirugías (pendientes) del 2017 tampoco se han podido resolver por complejidad. De esas, las de dos niños con siete años de espera; probablemente ni siquiera sean ya niños”, advirtió Rodríguez.

Junta Directiva de la CCSS en su sesión de este jueves 13 de junio. En el extremo superior izquierdo, Verónica Quesada, actual coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera. (Captura de pantalla )

El gerente médico interino, Alexánder Sánchez Cabo, reconoció que les “debe angustiar” tener pacientes pendientes del 2017.

“El mismo martes (11 de junio), conversé con directores de hospitales: caemos en un punto muy reiterativo. Muchos de los pacientes que se nos indican ni siquiera están en la lista”, señaló el gerente médico, quien se comprometió a realizar una actualización del lineamiento del Cumcas este viernes.

“¿Arrancaremos mañana? Porque esas 100.000 mujeres en un mes serán 150.000. ¿Qué falta que no se pudo haber hecho en un año? Les pido que nos mantengamos en línea. Para mí, mañana (viernes 14 de junio) es una fecha límite. Si no hay avance me voy a tener que meter en eso”, advirtió la presidenta ejecutiva.

Rotación en gerencias y UTLE afecta listas de espera

Para la representante laboral en la Junta, Martha Rodríguez González, una de las situaciones que más ha afectado la gestión de las listas de espera son los frecuentes cambios en la Gerencia Médica y en la coordinación de la UTLE. Solo esta unidad acumula siete encargados en menos de dos años.

En el caso de la Gerencia Médica, Rodríguez advirtió de que los continuos cambios no ayudan en su gobernanza, tratándose de una de las gerencias más importantes de la Caja al estar relacionada directamente con la atención en salud.

El representante patronal, Zeirith Rojas Cerna, no ocultó su preocupación por el atraso en el Cumcas. Según dijo, la discusión en la que se aprobó ese modelo de pago por resultados fue clara en el sentido de urgencia. Sin embargo, este arrancó el 28 de mayo, y no de manera completa. “No entiendo. No hay lógica”, señaló.

Una de las áreas más criticas en listas de espera es Radiología, con exámenes como Tac entre los que tienen mayor cantidad de pacientes y plazos de espera. (Cortesía )

Para Esquivel uno de los mayores temas de preocupación es el Cumcas.

“Estamos en junio, prácticamente seis meses (desde la aprobación). Yo se lo dije al doctor Díaz (Wilburg Díaz, gerente médico, de vacaciones actualmente). Si Cumcas hubiera arrancado, es posible que el movimiento de los especialistas no se hubiera dado, quizá no con la fuerza con que se dio.

“Si esto no arranca mañana, se mete la Presidencia Ejecutiva, y con toda la fuerza. Si el auditor después reclama algo, lo siento mucho, estamos con la vida de seres humanos”, reiteró Esquivel.

La presidenta ejecutiva consultó a la coordinadora de la UTLE, Verónica Quesada, si necesitaba a alguno de los 60 asesores de Gerencia Médica para que este tema avance. Según Esquivel, la declaratoria de emergencia de listas de espera todavía está vigente, aunque reconoció que es una emergencia que no caló para abajo.

“Una emergencia se atiende con una prontitud de urgencia. El apoyo debe ser total y absoluto para que esto saliera en febrero, no en junio o mayo”, dijo antes de solicitar a la UTLE un nuevo informe para este viernes y que en este se separe el dato por hospital con el fin de conocer cuál está gestionando o no su lista de espera.

Para Esquivel, fue un error tener directores de hospital y una UTLE. Según dijo, esto hace que al preguntar a un hospital este refiera a la UTLE y viceversa. Para la jerarca, la responsabilidad de la lista tiene que ser del director del hospital, no de la UTLE, y la Gerencia Médica debe fiscalizar.

“Lo que se ha hecho en 20 años nos evidencia que no funcionó. Pareciera que como yo no puedo, lo tiró para allá. Tenemos que cambiar la estrategia y que sea el director del hospital el responsable. El cambio es inminente. Esto no puede seguir. Sí pedimos que ayudemos para que esto avance”, reclamó Esquivel.

“La UTLE tiene 22 años y tenemos gente en listas de espera del 2016. Si yo veo que un proceso no funciona lo corrijo, lo elimino o lo traslado. Veinte años y seguimos haciendo exactamente lo mismo. No, no lo estamos haciendo como corresponde si se nos olvida que tenemos al frente un ser humano esperando”, reiteró.

Esquivel cuestionó si el modelo de atención está colapsado: “El compromiso es sacar la lista hasta el 2021. Es un pedacito chiquitico del compromiso que hay. ¿Será acaso que nuestro modelo de salud está colapsado? ¿Será que tenemos que acercarnos más a lo que el doctor hace en el centro?

LEA MÁS: Mientras listas de espera crecían, CCSS desperdició 40% del fondo para citas, cirugías y exámenes

“Nuestros pacientes hacen cinco filas, a cual más larga: hacen fila en el Ebáis, en procedimientos, en citas con el especialista, en laboratorio, para llegar a una cirugía que tal vez era urgente y la dejamos para mucho tiempo después.

“Sé que vamos a llegar a resolver, pero el modelo de salud con estas filas, listas y con estas no atenciones (...) creo que hay que replantear algo. Lo que estamos haciendo hoy no le está dando solución a la población costarricense. Esa es la clave en la salud: llegar a tiempo. Si no llego a tiempo lo estamos haciendo muy mal”, aseveró.