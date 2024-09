Renuncia en Directiva de CCSS: Jorge Porras, representante estatal, sale tras denuncia de Martha Rodríguez

Jorge Porras López, uno de los tres representantes estatales ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunció este jueves su renuncia al máximo órgano. Su decisión ya fue comunicada al Consejo de Gobierno y se hará efectiva a partir del 25 de setiembre.

La dimisión la dio a conocer Porras en la sesión ordinaria de Junta Directiva, una semana después de que su compañera en ese órgano, Martha Rodríguez González, representante sindical en el bloque laboral, lo denunciara ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El 11 de setiembre, Rodríguez pidió investigar si el nombramiento del representante estatal se hizo o no conforme al ordenamiento jurídico. Para la sindicalista, la designación de Porras López podría ser ilegal y habría violentado el artículo 7 de la Ley Constitutiva de la Caja que establece una prohibición expresa para nombrar funcionarios de cualquier banco.

En su justificación a la Junta Directiva, Jorge Porras López reconoció que tiene más de 30 años de trabajar para el Banco Nacional. Informó de que fue miembro de la Asociación Solidarista y es asociado a una de las cooperativas, además de miembro de la Directiva de un sindicato del banco.

“Mi sorpresa es que una colega denuncie a un compañero en el sentido de que no puede ser parte de esta Junta Directiva, porque sabemos que usted, doña Martha, pasó por lo mismo. Pero los tribunales le dieron la razón en un momento dado para participar en esta Junta Directiva.

“Por eso digo que me siento discriminado porque usted sí pudo y yo no puedo. Las decisiones que he tomado serán siempre de acuerdo a mis principios éticos y morales. No tengo compromiso con nadie”, manifestó Porras. La renuncia ya fue presentada ante el Consejo de Gobierno, según dijo.

Al conocer esta nueva dimisión, Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, lamentó que la dinámica de la Junta Directiva se haya convertido en una que calificó como “estrategia de guerrillas”. Aseguró que Porras tomó la decisión de renunciar pese a que pudo pelear este tema.

La renuncia de Porras se suma a las siguientes que ha tenido la Junta Directiva solo en este año:

Adrián Torrealba Navas. Representante empresarial. Renunció el 18 de enero.

Representante empresarial. Renunció el 18 de enero. José Luis Loría Chaves. Representante del cooperativismo en el bloque laboral. Su renuncia trascendió el 23 de junio.

Representante del cooperativismo en el bloque laboral. Su renuncia trascendió el 23 de junio. Maritza Jiménez Aguilar . Representante del Movimiento Solidarista. Fue destituida por el Consejo de Gobierno el 24 de junio.

. Representante del Movimiento Solidarista. Fue destituida por el Consejo de Gobierno el 24 de junio. Jorge Luis Araya Chaves. Representante del bloque empresarial. Presentó su renuncia el 3 de julio y la hizo efectiva el 10 de julio.

LEA MÁS: Junta Directiva de CCSS acumula 27 cambios en menos de tres años

Apenas la semana pasada, el máximo órgano de decisión de la Caja empezó a sesionar con cuórum legal luego de más de dos meses de funcionar bajo la figura de funcionario de hecho.

La Junta Directiva de la CCSS tiene nueve miembros: tres representantes del Gobierno, tres de los patronos y tres del bloque laboral.