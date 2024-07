Otra salida en Junta Directiva de CCSS: renuncia representante de Uccaep

Jorge Luis Araya Chaves renunció la tarde de este 3 de julio como representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Según informó la Uccaep a través de su oficina de prensa, el nombramiento de Araya era transitorio; él asumió el cargo en febrero pasado. La renuncia se hará efectiva a partir del próximo miércoles 10 de julio.

La Unión de Cámaras indicó que en cuanto esta se defina se informará de la fecha de la Asamblea para elegir a un nuevo representante.

Esta es la tercera baja de un directivo de la CCSS que se conoce en los últimos 10 días.

La salida de José Luis Loría Chaves, representante del sector cooperativista, trascendió el pasado 23 de junio, apenas un día después de que la jerarca de la Caja, Marta Esquivel, lo cuestionó sobre un mensaje suyo que llegó al WhatsApp de los directivos en el cual llama “sorompo” al presidente Rodrigo Chaves.

Loría aseguró que no fue el autor del mensaje y que lo envió al chat de la Junta por error. Asimismo, aclaró que su salida no tuvo ninguna relación con ese hecho, solo coincidió en el tiempo. Se fue, dijo, porque no le estaba dedicando el tiempo necesario a la labor en la CCSS y por compromisos familiares.

Un día después de que se conociera que Loría se apartaba de la Junta , Maritza Jiménez Aguilar fue destituida por el Consejo de Gobierno por aprobar, en diciembre de 2022, un aumento salarial retroactivo para el personal de la Caja.

Según la representante de las asociaciones solidaristas, la decisión de cesarla fue resultado de una persecución política.

Jorge Luis Araya Chaves es representantes de Uccaep, ante la CCSS, uno de los tres miembros por parte del sector patronal. Fotografía: Uccaep

Estas tres bajas complican la labor de la Junta Directiva. Según el reglamento interno de funcionamiento de ese órgano en su artículo 19, para garantizar el cuórum estructural se requiere la presencia de al menos cinco de los nueve miembros.

Esos nueve directivos se dividen en tres del sector social, tres del patronal y los últimos tres del sector estatal. Actualmente, faltan dos del sector social y a partir del 10 de julio, uno del patronal.

La Junta se reúne de forma ordinaria los martes a partir de las 5 p. m., y los jueves durante toda la jornada. También se pueden programar sesiones extraordinarias.