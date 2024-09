Elección de gerente médico interino evidencia reacomodo de fuerzas en Junta Directiva de CCSS

La elección del gerente médico interino de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cuarto en los últimos dos años, puso al descubierto los nuevos juegos de poder en la Junta Directiva de la institución.

El viernes 6 de setiembre, fue elegido por mayoría Alexánder Sánchez Cabo, quien desde un inicio fue el candidato de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

La elección se hizo pese a que la representante sindical, Martha Rodríguez González, propuso a los miembros de Junta extender por tres semanas el nombramiento de Wilburg Díaz Cruz mientras se terminaba el concurso para elegir al gerente titular.

¿Por qué otro nombramiento interino por seis meses? ¿Por qué no se concluyó el proceso de concurso, iniciado hace más de un año? La Nación envió varias consultas a la Caja sobre este proceso de nombramiento, que están en trámite en la oficina de prensa.

Entretanto, se conversó telefónicamente este lunes con Martha Rodríguez González para conocer los entretelones del nombramiento de Sánchez Cabo y las causas que, para ella, explicarían por qué sus dos nuevos compañeros de bloque laboral, Martín Robles Robles (del cooperativismo) y Vianey Hernández Li (solidarismo), no respaldaron su propuesta. Por el contrario, apoyaron la de Esquivel.

— De su intervención en la sesión de Junta Directiva del viernes, se entiende que el proceso de concurso para la Gerencia Médica prácticamente concluyó. ¿Es así o qué falta? Copiado!

— Así es, y ellos (la empresa Doris Peters que hizo el proceso de concurso) ya entregaron toda la documentación.

— Usted propuso nombrar a Wilburg Díaz (actual gerente médico interino) tres semanas más para concluir el concurso y no seguir con nombramientos interinos. Copiado!

— Eso era exactamente. Lo que yo quería es que hubiera una persona que le diera continuidad a la Gerencia Médica. Hemos tenido cuatro gerentes médicos. Ha habido una alta rotación y eso no le da continuidad a las cosas. Luego les reclaman (a los gerentes) que no cumplen con una ruta (de la salud, para listas de espera) que ni siquiera conocen.

“Mi idea era que, como ya estaba concluido el concurso y se habían hecho las entrevistas, era algo bastante rápido (terminarlo) para darle estabilidad a una gerencia tan importante como la Médica. Sin embargo, doña Marta Esquivel prefirió seis meses más de un nombramiento (interino) para después decidir el concurso. Me parece que eso es una pérdida de tiempo muy valiosa, particularmente cuando tenemos toda esa deuda con la población con las listas de espera”.

— ¿Por qué cree usted que se aprobaron seis meses de nombramiento interino? ¿Cuál es el interés de seguir con interinos y no cerrar los procesos de concurso? Copiado!

— Un proceso de concurso le da estabilidad a la persona. Tiene más posibilidades de tomar decisiones y llevar adelante proyectos. En cambio, mientras sea interino depende absolutamente de la voluntad de la Presidencia Ejecutiva. Esa es la verdad. Por eso, era muy importante para ella (Marta Esquivel) nombrar tres gerentes que fueran de su gusto. Por eso nombró a Marielos Gutiérrez en la Gerencia General, interina también, y quitó a Vilma Campos, aunque no tenía ningún proceso.

“Igualmente, en el caso del gerente médico no hay ningún proceso. Incluso, el gerente médico había presentado una denuncia por hostigamiento laboral. Doña Marta no se inhibió de conocer el tema. Permaneció en la sesión de Junta Directiva. Lo único que no hizo fue salirse de la Junta y no votó el nombramiento porque sabía que, de todas maneras, tenía al menos tenía cuatro votos fijos. Entonces, ella se inhibe de votarlo pero estuvo presente.

“El reglamento de la Junta Directiva establece que quien se inhibe debe salir de la sesión, no permanecer en la discusión ni participar de ella. Lo que hubiera correspondido el viernes, que convocó a sesión a las 7 p. m., era que ella no hubiera participado, para generar transparencia y objetividad. Debió haber dirigido la sesión Zeirith Rojas. Sin embargo, ella permaneció en la Junta, dirigió el debate y participó. El viernes yo presenté una moción, pero finalmente se votó la elección de Sánchez Cabo, que es una muy buena persona, pero con poca experiencia en la actividad de la alta gerencia institucional”.

— ¿Conoce si hay una terna con candidatos a gerente médico? Copiado!

— Lo que sí sé es que ya estaban todos los participantes. Se había hecho un primer escrutinio y habían quedado 8, creo. De esos, cuatro eran mujeres y cuatro hombres, y lo que faltaba eran algunas entrevistas. No sé si ya se llevaron a cabo. Lo que dice la Sala Constitucional es que el proceso de concurso garantiza de alguna forma la idoneidad del candidato, y no está sujeto a la discrecionalidad.

“Si se hizo el concurso deben seguirse las reglas del concurso. No sé si no quedó como hubieran querido, y lo que están planteando es poner seis meses a Sánchez Cabo. Las cosas deben hacerse con transparencia, con objetividad y garantizando también los derechos de las personas. Ese es mi alegato”.

— ¿Hace cuánto se inició el proceso de elección de gerente? Entiendo que hace más de un año. Copiado!

— Sí, eso tiene muchísimo tiempo. Primero, tenían que contratar a la empresa que iba a hacer las pruebas y definir el perfil de cada oferente, y luego el examen... Sí, eso ya tiene más de un año. Ya debería tenerse la posibilidad de nombrar un gerente médico. Igual que con la Gerencia General, que lo que se ha querido hacer son cambios en las normas y se ha alargado por muchísimo tiempo.

— ¿Cuáles son las gerencias pendientes de funcionario titular? Copiado!

— Gerencia Médica, Gerencia General y Gerencia Administrativa.

Junta de CCSS con nueva composición

— Sorprendió que sus compañeros de bloque laboral no la apoyaran el viernes. ¿Por qué? Copiado!

— La composición de la Junta ahora tiene otra naturaleza. A la representante del sector solidarista (Vianey Hernández Li) no la nombró el sector solidarista de Conasol, sino que se dijo que se había nombrado a partir de una federación. Según lo que entendí, a ella la recomendó para que la nombrara el Consejo de Gobierno el que fue representante solidarista, que es de esa misma federación y ahora es miembro de la Junta Directiva por el Estado.

— ¿Quién? ¿Jorge Porras López? Copiado!

— Jorge, Jorge Porras, porque tengo entendido que él es de la Federación y la señora Vianey (Hernández Li) es de esa misma representación.

— ¿Y don Martín (Robles)? Copiado!

— Martín es de las cooperativas. Tengo entendido que trabajó con Marta Esquivel en Infocoop (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo), y también creo que fue recomendado por la que fuera representante cooperativista y ahora es representante del Estado, Isabel Camareno Camareno. Honestamente, uno lo que siente es que tenemos cinco representantes del Estado, tres de Uccaep (Unión de Cámaras) y una sola representante del sector laboral.

“Realmente esa es la sensación que deja hasta el momento. Es muy probable que el gobierno ya tenga la mayoría para votar las cosas que quiera. La molestia es que yo permanezca en la Junta denunciando las cosas que van ocurriendo y no están apegadas al ordenamiento jurídico”.

Este es el actual bloque laboral en la Junta Directiva de la CCSS: (de izq. a der.) Martha Rodríguez (sindicatos), Martín Robles (cooperativas) y Vianey Hernández (solidarismo). (Capturas de pantalla )

— La nueva conformación de la Junta Directiva, ¿significa para usted más control del Poder Ejecutivo en la Caja? Copiado!

— Es más control del Ejecutivo, claro que sí. Y me parece una injerencia indebida porque la Ley Constitutiva (de la Caja) establece que los directores tienen que actuar con absoluta independencia del Ejecutivo y no plegarse a uno u otro interés. Deben estudiar los asuntos, ser responsables de las decisiones que se tengan que tomar, pero eso no ocurre.

— Hace poco, usted denunció otro proceso en su contra, y dijo que es presión para quitarla. ¿Cuánto más va a estar en la Junta de la CCSS? Copiado!

— Hasta que Dios quiera. Es un asunto de principios. Yo fui nombrada para representar a los trabajadores de Costa Rica desde el movimiento sindical. No es una decisión personal. No es algo que yo diga que mañana voy a renunciar porque no aguanto las presiones y la persecución política.

“Cumpliré hasta que el Consejo de Gobierno vea sus procesos, que lo que quiere es destituirme. Ya yo estoy preparada para acudir a las instancias judiciales. No puede ser que las personas asuman un reto y se haga lo posible por quitarlos . No voy a renunciar, hagan lo que hagan. Tendrían que mandarme a matar para quitarme fácilmente. No voy a renunciar. Los trabajadores siempre somos la parte más vulnerable. Uno no puede demostrar debilidad por los trabajadores”.

— ¿Por qué tantos asuntos tratados como confidenciales últimamente? ¿Eso lo decide la Presidencia Ejecutiva? Copiado!

— La Presidencia Ejecutiva es la que propone cuáles son los temas confidenciales. Siempre presentan una justificación, aunque desde mi óptica realmente no estamos actuando con la transparencia que se debe.

“Hay temas que no tienen que ver con conservar, por ejemplo, la confidencialidad de la persona en un proceso administrativo. Desde mi óptica, se han visto temas que realmente no son temas que merezcan una confidencialidad. Más bien debemos demostrar lo que la Sala nos pidió, que fuéramos como casa de cristal.

“Para la población es importante que cuando vea una sesión de Junta Directiva entiendan cuál es la dinámica, cuáles son los intereses que se pueden ir dando. En las actuales condiciones, es de alto riesgo para la institucionalidad pública de la Caja no solo la conformación de la Junta sino los movimientos de funcionarios, quienes deben actuar no con la técnica, como corresponde, sino con el mandato político. Son los tiempos más oscuros”.