El País

Sala Constitucional condena al Teatro Nacional por no entregar actas públicas a periodista de ‘La Nación’

El caso se vincula con publicaciones periodísticas sobre los daños a la infraestructura del Teatro Nacional

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Por Sebastián Sánchez
Teatro Nacional daños puertas
Hubo daños en puertas históricas del Teatro Nacionall. (La Nación/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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