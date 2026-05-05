Sala Constitucional declara con lugar recurso de ‘La Nación’ contra Presidencia por retraso en entrega de información

La Sala declaró con lugar un amparo interpuesto contra el Ministerio de la Presidencia, encabezada por la presidenta electa, Laura Fernández Delgado.

La Sala Constitucional declaró con lugar, de forma unánime, un recurso de amparo presentado contra el Ministerio de la Presidencia por violentar el derecho de acceso a la información pública a un reportero del diario La Nación.

El 10 de marzo de 2026, el periodista Sebastián Sánchez consultó a Presidencia si el mandatario Rodrigo Chaves había firmado la proclama de tipo militar que el estadounidense Donald Trump emitió en la cumbre del Escudo de las Américas, sobre una coalición contra carteles que incluye entrenamiento y movilización de ejércitos. Sin embargo, no se obtuvo respuesta en el plazo de ley, que es de 10 días hábiles.

Solo tras la interposición de un recurso de amparo, Zapote brindó una respuesta:

“El presidente de la República no firmó el documento. Como él mismo ha indicado, nos complace contar con un aliado como los Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, este apoyo no representa una militarización de nuestro país, como el mandatario explicó es una colaboración".

El 30 de abril, los magistrados concluyeron que “la respuesta fue emitida fuera del plazo de diez días establecido, sin que la autoridad recurrida haya justificado la necesidad de una prórroga para atender lo solicitado”.

En un informe rendido el 15 de marzo, la ministra de la Presidencia y mandataria electa, Laura Fernández, solicitó a la Sala declarar sin lugar el amparo, pero los altos jueces no acogieron esta solicitud, pues comprobaron la falta de respuesta en el periodo establecido.

En cuanto a las costas, daños y perjuicios, prevaleció la posición de no condenar al Ministerio, con cinco votos contra dos.

La votación que declaró con lugar un amparo contra el Ministerio de la Presidencia fue unánime por parte de la Sala Constitucional. (Rafael Pacheco Granados)

Viajó, pero no firmó

Si bien Chaves asistió al acto en que Trump firmó su proclama y le entregaron un lapicero, Casa Presidencial aclaró que no suscribió el documento que plantea el uso de “poderío duro”, así como el “entrenamiento y la movilización” de ejércitos aliados para enfrentar el crimen organizado.

La Nación también consultó si Chaves “apoyó políticamente” la proclama de Trump, pero Zapote no contestó directamente.

Sin embargo, la Sala concluyó que de la respuesta enviada a este medio, se desprende que el presidente costarricense sí dio su respaldo a la proclama del estadounidense.

“De lo expuesto, esta Sala estima que, si bien la respuesta no se formula en los términos exactos pretendidos por el gestionante, lo cierto es que de su contenido se desprende de manera razonable, una manifestación de respaldo, en tanto se reconoce expresamente la existencia de ‘un aliado’ en la consecuencia de un objetivo común.

“Tal afirmación permite interpretar que sí existe un apoyo a la proclamación de interés del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, del 7 de marzo de 2026, lo que satisface el deber de respuesta en su dimensión sustantiva”, dice el fallo 2026-015503.

La Sala Constitucional condenó al Ministerio de la Presidencia por no atender consulta en el plazo de ley sobre acuerdos firmados por Trump. (AFP/AFP)

Pese a que el gobierno argumenta que no se pretende “militarizar” a Costa Rica, durante la actividad en la estuvo presente Chaves, Trump usó lenguaje militar.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas. De una vez por todas, vamos a acabar con ellos”, dijo Trump ese día, quien no descartó el uso de armamento de precisión contra cabecillas de carteles.