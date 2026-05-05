Política

Sala Constitucional declara con lugar recurso de ‘La Nación’ contra Presidencia por retraso en entrega de información

La condena se dio de forma unánime por parte de los magistrados constitucionales

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Por Sebastián Sánchez
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La Sala declaró con lugar un amparo interpuesto contra el Ministerio de la Presidencia, encabezada por la presidenta electa, Laura Fernández Delgado. (Esteban Bermudez/Ebermudez)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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