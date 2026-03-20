Revista Dominical

Miembro de junta del Teatro Nacional negó que foto de puerta en pick-up fuera una crisis: ‘Llega a una fisgona de Paso Ancho’

Otra integrante del consejo aseveró que el director del Teatro Nacional no debía responder por una puerta durante la ‘última etapa electoral’.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Teatro Nacional, joya arquitectónica de Costa Rica
A raíz de unas intervenciones realizadas en el Teatro Nacional a finales de 2025 que produjeron daños irreversibles en las puertas, la Asamblea Legislativa y la Fiscalía investigan los hechos. (Rafael Pacheco Granados)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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