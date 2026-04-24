El País

¿Qué está haciendo el MEP ante las amenazas en colegios? Ministro de Educación responde

MEP denunció a estudiante que portaba un arma blanca en el Liceo Unesco de Pérez Zeledón y hace un llamado a las familias.

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Por Yucsiany Salazar
Colegio Santa Catalina en Pavas recibió la amenaza de un presunto ataque para este lunes. OIJ permanece en el sitio.
El Ministerio de Educación Pública detalla qué medidas se toman ante las recientes amenazas en centros educativos. (Colegio Santa Catalina/Redes sociales)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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