TEC recibe nueva amenaza de ataque armado: esto decidió la universidad

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) denunció la noche de este jueves que en redes sociales se publicó una nueva amenaza de ataque armado contra esa institución.

“El TEC desde noviembre mantiene medidas de seguridad en todos nuestros campus y centros, por lo que se mantienen las medidas y se continúa con la coordinación con la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, respondió el TEC ante la consulta de La Nación.

Según las autoridades universitarias, las clases y funciones se mantienen con normalidad.

En noviembre pasado, el TEC recibió al menos tres amenazas similares.

Amenazas a las ‘U’ públicas

La mañana de este jueves, la Universidad de Costa Rica (UCR) también amaneció con la amenaza de un “atacante activo” directamente contra el edificio de Rectoría, el cual se encuentra tomado por los estudiantes desde la tarde de este miércoles 22 de abril.

Una evacuación de la UCR el 16 de octubre del 2025. (Cortesía Any Pérez/La Nación)

Las autoridades presentaron una denuncia ante el OIJ tras la amenaza que llegó a una cuenta asociada a la Federación de Estudiantes (FEUCR).

Según trascendió en una imagen difundida en redes sociales, la amenaza habría sido enviada a las 10:18 p. m. de este miércoles.

“Yo voy a hacer una balacera dentro de ese edificio a esas... que no saben si son hombre o mujer, pero sí saben cómo criticar a don Rodrigo”, se lee en el texto, el cual incluye insultos contra el rector, los universitarios y el diputado del Frente Amplio Ariel Robles.

En los últimos años, la UCR ha recibido múltiples amenazas de ataques con armas de fuego, bombas y cuchillas.