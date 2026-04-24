Sucesos

TEC recibe nueva amenaza de ataque armado: esto decidió la universidad

Las universidades públicas han recibido múltiples amenazas, desde ataques armados hasta bombas. Este jueves, la UCR recibió una alerta por un supuesto ‘atacante activo’

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Por Sebastián Sánchez y Fernanda Matarrita Chaves
Tec, evacuado por amenaza de ataque armado
TEC recibe nueva amenaza de ataque armado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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