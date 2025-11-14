TEC activa protocolos de emergencia tras recibir amenaza de ataque armado

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) activó de inmediato sus procedimientos de emergencia luego de recibir, vía correo electrónico, una amenaza de ataque armado, sin precisar la sede.

Según informó la Oficina de Comunicación y Mercadeo, la institución prioriza la seguridad e integridad de todas las personas dentro de sus campus y centros académicos.

El TEC indicó que en las próximas horas comunicará las medidas que se aplicarán respecto a las actividades programadas para este viernes.

Noticia en desarrollo.