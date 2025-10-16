El País

Grupo 764: Este es el correo que habría causado la evacuación de la UCR

Universidad evacuó todas las sedes y recintos del país

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora y Juan Fernando Lara Salas
Supuesto correo UCR
Este mensaje ha circulado entre comunidad como responsable de la evacuación. (La Nación/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Grupo 764UCREvacuación
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.