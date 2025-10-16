Grupo 764: Este es el correo que habría causado la evacuación de la UCR

Este mensaje ha circulado entre comunidad como responsable de la evacuación.

Un mensaje de un supuesto grupo de Internet denominado 764 habría causado la evacuación total de la sede central de la Universidad de Costa Rica (UCR) este jueves 16 de octubre. El correo ya circula en la comunidad universitaria.

Fuentes universitarios, entre ellos personal administrativo y estudiantes, confirmaron a La Nación que esta captura de pantalla, que ya circula en redes sociales, ha sido presentado en chats y redes como el detonante de la medida preventiva.

En el mensaje, una persona alega pertenecer a un grupo de Internet llamado “764″ y advierte de que planea realizar un ataque con armas de fuego y cuchillos en la institución.

Además, menciona un enlace a un canal de mensajería que lleva por nombre “Terror 764″.

Las autoridades universitarias presentaron una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y ordenaron la evacuación total y obligatoria de estudiantes, personal docente y administrativo, como medida preventiva.

La UCR anunció que todas las actividades académicas y administrativas se trasladarán a la virtualidad, mientras se mantienen las investigaciones y las revisiones de seguridad en los campus.

El representante de los colegios profesionales ante el Consejo Universitario (CU) de la UCR, William Méndez, indicó que aún no es posible confirmar si el mensaje que circula en redes sociales y grupos de WhatsApp fue el detonante de la evacuación ordenada este jueves.

Además, explicó que la universidad se encuentra en un proceso de verificación y pesquisas para determinar el origen y la veracidad del correo de amenaza. Sin embargo, aclaró que, independientemente de su autenticidad, era deber de la institución activar los protocolos de seguridad elaborados desde hace un año y ordenar una evacuación preventiva en la ciudad universitaria Rodrigo Facio.