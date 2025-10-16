UCR evacua todas sus instalaciones por amenaza de ataque armado

La Universidad de Costa Rica (UCR) ordenó este jueves la evacuación inmediata y obligatoria de estudiantes, profesores y personal, en todas sus sedes y recintos, tras recibir una amenaza de ataque armado vía correo electrónico.

La institución informó que la amenaza ya fue informada al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ya está en labores de investigación. Como medida preventiva, las autoridades universitarias trasladaron todas las actividades a la modalidad virtual hasta nuevo aviso.

Los operativos de revisión de infraestructura y seguridad ya están en curso, y se espera que en las próximas horas la UCR emita detalles adicionales sobre el alcance del incidente y las medidas a seguir, comunicó la UCR.