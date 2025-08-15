¿Hará el examen de admisión de la UCR? Esto es todo lo que tiene que saber

Las personas que deseen ingresar a estudiar una carrera a la Universidad de Costa Rica (UCR) en el 2026 y que se inscribieron para aplicar el examen de admisión, realizarán la prueba en octubre.

La UCR aplicará la Prueba de Aptitud Académica (PAA) en dos fechas: el 11 y 12 de octubre y el día de realización de cada aspirante dependerá de la cita que ya le fue asignada.

¿Cómo será el examen?

Según la casa de estudios superiores, la PAA evalúa habilidades generales de razonamiento y los estudiantes cuentan con una hora y 50 minutos para responder los ítems y rellenar la hoja de respuestas. En promedio disponen de 2 minutos y 4 segundos para resolver cada pregunta.

El 11 y el 12 de octubre los aspirantes a ingresar a la UCR en el 2026 realizarán el examen de admisión. (Cortesía)

¿Qué debo llevar y qué no está permitido?

Es importante que el día de la prueba, la persona aspirante lleve consigo una identificación vigente con una fotografía reciente. Entre las opciones permitidas están: TIM, Cédula, pasaporte, carné de refugiado, carné de estudiante UCR, carné de estudiante UNA, licencia de conducir expedida en Costa Rica o carné oficial de institución de enseñanza secundaria.

La UCR advierte que durante la prueba está prohibido utilizar calculadora. Tampoco está permitido utilizar teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets, computadoras portátiles, reproductores de música de cualquier tipo u otros dispositivos electrónicos.

La recomendación es llevar únicamente un par de lápices de grafito negro número 2 y un borrador blanco que no manche.

Practica para el examen de admisión

En el siguiente enlace puede acceder a una práctica de la Prueba de Aptitud Académica que presenta ítems semejantes a los del examen de admisión, además, se incluyen las sugerencias de cómo resolverlos.

Según la UCR, estos cumplen con los lineamientos tanto de formato como de las temáticas y niveles de dificultad de los ítems que forman parte de la PAA.

Para realizar la práctica ingrese aquí.