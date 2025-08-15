El País

¿Hará el examen de admisión de la UCR? Esto es todo lo que tiene que saber

La prueba de aptitud académica se realizará durante dos fechas. Acceda aquí a una práctica con ítems semejantes a los del examen y sugerencias de cómo resolverlos

Por Fernanda Matarrita Chaves

Las personas que deseen ingresar a estudiar una carrera a la Universidad de Costa Rica (UCR) en el 2026 y que se inscribieron para aplicar el examen de admisión, realizarán la prueba en octubre.








