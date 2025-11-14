¿Qué pasará con las clases en el Tec luego de amenaza de ataque armado? Rectora informa sobre decisión

El Tec informó que, tras la amenaza de ataque aramado, la evacuación en todos sus campus y centros se realizó de manera ordenada y sin ningún contratiempo.

Este viernes 14 de noviembre, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) evacuó todas sus sedes luego de recibir, mediante correo electrónico, una amenaza de ataque armado.

Tras lo ocurrido, María Estrada Sánchez, rectora del Tec, informó que una vez que recibieron el correo con la amenaza activaron el protocolo de la institución para este tipo de situaciones. La decisión de evacuar se tomó en conjunto con el Poder Judicial y la Fuerza Pública.

¿Qué pasará con las clases presenciales en el Tec?

Estrada informó a La Nación que todas las actividades presenciales, incluidas las clases, están suspendidas hasta nuevo aviso.

“La Fuerza Pública nos va a ayudar a revisar todos los campus y centros y ahí estaremos valorando la situación y tomando decisiones en el marco de lo que se vaya encontrando”, detalló la rectora.