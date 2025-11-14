El País

¿Qué pasará con las clases en el Tec luego de amenaza de ataque armado? Rectora informa sobre decisión

María Estrada informó las acciones que está tomando la universidad

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
El Tec informó que, tras la amenaza de ataque aramado, la evacuación en todos sus campus y centros se realizó de manera ordenada y sin ningún problema.
El Tec informó que, tras la amenaza de ataque aramado, la evacuación en todos sus campus y centros se realizó de manera ordenada y sin ningún contratiempo. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tecamenaza de ataque armado
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.