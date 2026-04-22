El País

Estudiantes toman el edificio de la Rectoría UCR como protesta contra Carlos Araya tras el fracaso de las negociaciones del FEES

Hecho ocurrió en el edificio ubicado en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Estudiantes reclaman tras el fracaso de las negociaciones por el FEES 2027

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Estudiantes toman el edificio de la Rectoría de la UCR, en San Pedro.
Estudiantes toman el edificio de la Rectoría de la UCR, en San Pedro. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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