Estudiantes toman el edificio de la Rectoría UCR como protesta contra Carlos Araya tras el fracaso de las negociaciones del FEES

Estudiantes toman el edificio de la Rectoría de la UCR, en San Pedro.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomó este martes el edificio de la Rectoría, ubicado en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Los jóvenes protestan contra el rector de esa casa de estudios, Carlos Araya, luego de que fracasaran las negociaciones por el FEES 2027.

Los estudiantes ingresaron a la fuerza al edificio y se rompieron los vidrios de las puertas. El edificio fue evacuado.

Estudiantes ingresan al edificio de rectoría

Estudiantes de la UCR ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la Rectoría. (Cristian Mora/La Nación)

La manifestación inició luego de los hechos ocurridos la noche de este martes, cuando un grupo de estudiantes se manifestó frente al Outlet Mall, en San Pedro, después de que el gobierno de Rodrigo Chaves y las universidades públicas no llegaran a un acuerdo por el FEES 2027.

Durante el evento, un vehículo intentó cruzar a la fuerza el bloqueo que se situaba en la carretera y embistió a varios estudiantes. Luego de estos hechos, los jóvenes reclamaban que mientras ellos defendían el FEES, las autoridades universitarias “dormían”.

Estudiantes de la UCR ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la Rectoría. (Cristian Mora/La Nación)

Estudiantes de la UCR ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la Rectoría. (Cristian Mora/La Nación)

Entonces, asociaciones de estudiantes y grupos organizados convocaron para este miércoles a la 1:30 p. m. frente al edificio de Rectoría. Inicialmente, los jóvenes fueron atendidos por los vicerrectores porque el rector, Carlos Araya Leandro, no se encontraba por “temas de agenda”. Esa situación molestó a los estudiantes.

Posteriormente, Araya atendió brevemente a los estudiantes. Sin embargo, la tensión escaló hasta el punto en que los manifestantes ingresaron a la fuerza al edificio para realizar la “toma”.

En abril del 2025, los universitarios también tomaron el edificio de la Federación de Estudiantes (FEUCR) en protesta contra el directorio estudiantil. Esos hechos concluyeron en la renuncia de la entonces presidenta, Artemisa Villalta.

Toma del edificio de rectoría/Créditos: Cristian Mora

Fracaso en las negociaciones

Este martes 21 de abril, las negociaciones entre el Ejecutivo y las universidades fracasaron porque el gobierno propuso no aumentar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2027, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir más de ¢17.000 millones.

Ahora será la Asamblea Legislativa quien defina el presupuesto de ese fondo para el próximo año. Sin embargo, a partir de mayo, el Congreso tendrá mayoría oficialista.

Autoridades universitarias previo a la toma. En el centro de azul, el rector Carlos Araya. (Esteban Bermúdez /La Nación)

Esto ya ocurrió en el 2024 para el FEES 2025. El camino en la nueva Asamblea Legislativa distaría de ser sencillo para las universidades públicas. El debate sobre el aumento en los fondos pasaría a la Comisión de Hacendarios, donde a partir del 1.° de mayo el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) tendría mayoría con seis de los 11 diputados.

Si la Comisión adopta la línea del gobierno, el resultado sería un incremento del 0%, es decir, se mantendrían los ¢593.484 millones para el 2027.

La Constitución establece que para la educación se debe otorgar un 8% del PIB. Sin embargo, en la práctica, esto no se cumple.

Los estudiantes piden que se cumpla la Constitución que manda a otorgar un 8% del PIB para la educación. (Esteban Bermúdez /La Nación)

¿Qué dicen las autoridades universitarias?

El director de la Oficina de Servicios Generales, Pedro Navarro, dijo que las autoridades buscarán el “diálogo”.

En el centro con megáfono, el rector de la UCR, Carlos Araya. (Esteban Bermúdez /La Nación)

“Tuvimos que hacer una cadena muy fuerte para que no se cortaran los estudiantes con los vidrios que quebraron. Ahora lo que tocará es el diálogo, la parte interna. Desde la Seguridad, esperar el diálogo. Se va reforzar la seguridad de la oficina de Rectoría. Yo me imagino que buscarán el diálogo. Ya veo una pared blindada”, dijo Navarro.

El funcionario defiende el actuar de Araya al no salir inicialmente: “Él bajó, no es que no quería, sino que estaba atendiendo algunas actividades propias de la Rectoría (...). Él bajo, escuchó a los estudiantes y cuando iba dar una respuesta, no lo dejaban con los megáfonos, altoparlantes y gritos. Don Carlos les dijo: ‘Así no se puede sostener un diálogo’”, señaló.

Estudiantes pintan consignas contra el gobierno en el edificio de la Rectoría de la UCR. (Cristian Mora/La Nación)

El edificio cuenta con un protocolo “anti-tomas”, el funcionario explicó por qué en este caso no fue efectivo: “Para ese (protocolo) antitomas hay que aplicar la fuerza y otras cosas. Nosotros no somos una seguridad represiva para los estudiantes. Buscamos la protección de ellos; la mayor preocupación es que no se cortaran”, explicó.

Estudiantes reclaman por el FEES 2027. (Cristian Mora/La Nación)