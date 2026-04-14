Política

Estudiantes de UCR cierran paso frente al Outlet Mall en San Pedro. ‘No al 0% para el FEES’, dicen y apuntan contra el Gobierno y la Rectoría

La calle se mantenía cerrada en horas de la tarde

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Por Sebastián Sánchez
Manifestación de estudiantes de la UCR frente al Oulet Mall en San Pedro por el FEES.
Manifestación de estudiantes de la UCR frente al Oulet Mall en San Pedro por el FEES. (Steven Torres/Cortesía para La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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