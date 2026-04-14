Estudiantes de UCR cierran paso frente al Outlet Mall en San Pedro. ‘No al 0% para el FEES’, dicen y apuntan contra el Gobierno y la Rectoría

Manifestación de estudiantes de la UCR frente al Oulet Mall en San Pedro por el FEES.

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) mantiene cerrado la tarde de este martes el paso frente al Outlet Mall, en San Pedro de Montes de Oca, para manifestarse en contra de la propuesta del gobierno de Rodrigo Chaves de no incrementar el FEES para el año 2027.

La protesta, que se convocó bajo el lema “No al 0% para el FEES”, circuló en redes sociales y en diferentes espacios universitarios, empezó alrededor de las 3 p. m.

“La manifestación va en dos aspectos: en contra del aumento del 0% por parte del Ejecutivo, eso es lo principal, que eso representa una amenaza a las becas, investigación y matrícula; el segundo punto es contra la inoperancia y poca claridad en la información de la negociación por parte de Rectoría (de la UCR)”, dijo un estudiante que prefirió guardar el anonimato, pero dijo pertenecer al grupo Palestina UCR.

Los estudiantes le reprochan a la Rectoría de la UCR el manejo de las negociaciones. (Palestina UCR/Cortesía para La Nación)

“Usualmente solo se habla del Ejecutivo, pero el caso de la Rectoría está nublado, no se quiere hablar lo suficiente sobre el tema para exigir una redistribución que sea justa, además de que la Rectoría se ha mostrado ineficiente en la negociación y no ha sido clara con la información, pese a que se le ha exigido transparencia”, reprochó el estudiante.

El Gobierno propuso 0% de aumento para el FEES 2027. (Palestina UCR/Cortesía para La Nación)

El joven explicó que la protesta comenzó con un plantón dentro de la universidad; sin embargo, ante la creciente afluencia de estudiantes y el aumento de la tensión, decidieron trasladar la manifestación a las calles.

Al lugar se hizo presente la Fuerza Pública y policía universitaria, según se observa en las imágenes difundidas.

Propuesta de 0%

El gobierno presentó el 7 de abril su propuesta de aumento para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 a las universidades públicas. El Ejecutivo planteó un 0% de incremento, lo cual no fue bien recibido por los rectores de las casas de educación superior estatales.

Para el 2027, la base de negociación es de ¢593.484 millones. Con la propuesta del gobierno, la cifra quedaría en el mismo monto, igual al aprobado para el FEES 2026.