Nueva amenaza al TEC: ya son tres correos en menos de una semana

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) confirmó que recibió un tercer correo relacionado con amenazas, aunque no detalló si el contenido hacía referencia a un posible ataque armado u otro tipo de intimidación.

Según indicó la universidad, el mensaje fue remitido de inmediato a las autoridades judiciales para ampliar la investigación que se mantiene abierta desde la semana pasada.

En una publicación en redes sociales, el TEC pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a identificar a los responsables, incluso si parece mínima. La institución aseguró que todos los datos serán manejados con absoluta confidencialidad por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las personas pueden comunicarse al 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645, canales oficiales habilitados para recibir reportes relacionados con el caso.

La institución expresó su preocupación por la reiteración de los mensajes y afirmó que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos.

El pasado 14 de noviembre, el TEC recibió una amenaza de ataque armado, por lo que debió evacuar todas sus campus y centros académicos. El 18 de noviembre, confirmaron que recibieron un segundo correo con amenazas.

El TEC emitió hoy jueves un comunicado relacionado con el regreso a la presencialidad. Al ser consultados si esta se mantendrá, indicaron que en las próximas horas comunicarían detalles.

La Universidad de Costa Rica (UCR) recibió el pasado 16 de octubre una amenaza de ataque armado. El 16 de noviembre, la UCR recibió una segunda amenaza.