UCR requisa a estudiantes y funcionarios en una de sus facultades tras amenaza de ataque armado

Este lunes 17 de noviembre, seguridad de la UCR realiza una requisa a estudiantes, docentes y demás funcionarios que ingresen a la facultad de Ciencias Sociales, esto luego de recibir una amenaza de ataque armado el fin de semana.

Luego de recibir una nueva amenaza de ataque armado el fin de semana, la Universidad de Costa Rica (UCR) realiza una requisa a sus estudiantes, docentes y funcionarios la mañana de este lunes 17 de noviembre.

La revisión se efectúa en la facultad de Ciencias Sociales. Según Pedro Navarro, director de oficina de servicios generales, la investigación los llevó a enfocarse en ese espacio de la universidad.

“Todo se focaliza en temas de investigación en la facultad de Ciencias Sociales. Esto se hace para minimizar el riesgo. Se comunicó a los estudiantes, y ya toda la parte administrativa y de profesores sabe. Lo bueno es que están colaborando con el protocolo para garantizar dentro de la facultad la mayor seguridad posible”, comentó Navarro.

LEA MÁS: Nueva amenaza de ataque armado a la UCR: ¿cómo la recibieron esta vez?

¿De dónde viene la amenaza?

El funcionario confirmó anteriormente a La Nación que la advertencia de ataque les llegó por medio del correo electrónico de una estudiante a quien aparentemente le habrían hackeado su cuenta. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya se comunicó con la alumna, según precisó Navarro.

El director de servicios generales de la UCR descartó que la amenaza esté relacionada con la que recibieron hace un mes, cuando la persona que envió el correo de advertencia de ataque con armas y cuchillos aseguró ser parte de la agrupación 764.

Colaboraron las periodistas Jailine González y Arianna Villalobos.