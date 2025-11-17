El País

UCR requisa a estudiantes y funcionarios en una de sus facultades tras amenaza de ataque armado

Director de oficina de servicios generales de la UCR afirmó que la investigación los llevó a focalizarse en esa facultad

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Este lunes 17 de noviembre, seguridad de la UCR realiza una requisa a estudiantes, docentes y demás funcionarios que ingresen a la facultad de Ciencias Sociales, esto luego de recibir una amenaza de ataque armado el fin de semana.
Este lunes 17 de noviembre, seguridad de la UCR realiza una requisa a estudiantes, docentes y demás funcionarios que ingresen a la facultad de Ciencias Sociales, esto luego de recibir una amenaza de ataque armado el fin de semana. (José Alejandro Cerdas/José Alejandro Cerdas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UCRamenaza de ataque armado
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.