UCR recibe nueva amenaza: incrementará vigilancia en todas las sedes, pero mantendrá actividades normales

Hace un mes, exactamente, la UCR evacuó todos sus edificios en la sede Rodrigo Facio y sedes regionales, por una amenaza de atentado, recibida vía correo electrónico.

La Universidad de Costa Rica (UCR) recibió un nuevo mensaje de amenaza este fin de semana, por lo que realizó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y activó todos los protocolos internos de seguridad.

Así lo comunicó la Rectoría este domingo por la noche a la comunidad universitaria, a través de un mensaje donde confirmó la amenaza y la denuncia ante las autoridades judiciales, así como la decisión de mantener las actividades normales, incluyendo las clases, este lunes.

El anuncio fue compartido a la comunidad universitaria por el vicerrector de Docencia, Jairol Núñez Moya, a las 8:18 p. m., pues el rector, Carlos Araya, se encuentra fuera del país, de viaje en Corea del Sur.

La nueva amenaza se da exactamente un mes después de la primera, cuando por un mensaje recibido por correo electrónico se activaron los protocolos y se evacuó a 25.000 personas.

“Las autoridades universitarias, en coordinación con la Oficina de Seguridad y Tránsito, hemos dispuesto incrementar las acciones de vigilancia y prevención con el fin de procurar el bienestar de la comunidad universitaria y garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas, administrativas y estudiantiles”, se consignó en el comunicado de la Rectoría.

La decisión fue implementar las medidas desde este lunes, como “parte del compromiso permanente de la UCR con la protección de los estudiantes, personal docente y administrativo”.

“Las clases, seminarios, actividades deportivas y cualquier otra actividad programada para esta semana se mantienen con normalidad. Invitamos a la comunidad universitaria a mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales de la institución”, agregó la Rectoría.

En la primera amenaza recibida por la UCR, la persona se atribuyó ser parte del grupo 764 y aseguró que iba a realizar un ataque con armas de fuego y cuchillos en un edificio de la institución, alegando que se trataba de una venganza por todo el dolor que, según él, le causaron.

Este viernes, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) evacuó todas sus sedes, debido a una amenaza de ataque armado recibida también por correo electrónico.