UCR recibe nueva amenaza: incrementará vigilancia en todas las sedes, pero mantendrá actividades normales

Un mes atrás, exactamente, la UCR evacuó a 25.000 personas por una presunta amenaza de atentado armado; autoridades denunciaron ante el OIJ nueva amenaza, este fin de semana

Por Aarón Sequeira
Hace un mes, exactamente, la UCR evacuó todos sus edificios en la sede Rodrigo Facio y sedes regionales, por una amenaza de atentado, recibida vía correo electrónico. Foto: (Cortesía Any Pérez/La Nación)







