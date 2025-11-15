TEC suspende actividades presenciales tras amenaza armada: esta será la fecha de reapertura de sus campus

14/11/2025 Cartago. Estudiantes, personal docente y administrativo, y quienes se encontraban durante la tarde de este viernes en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) debieron evacuar las instalaciones debido a una amenaza de ataque armado. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) evacuó todos sus campus este viernes 14 de noviembre, tras recibir una amenaza de ataque armado enviada por correo electrónico.

Como respuesta, la Rectoría activó de inmediato su Comisión de Emergencias Institucional y coordinó acciones con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Unidad de Seguridad y Vigilancia (Usevi).

La rectora María Estrada Sánchez emitió la resolución RR-538-2025, que ordena la suspensión inmediata de todas las actividades presenciales en los campus de Cartago, San José, San Carlos, Alajuela y Limón, así como en los centros académicos, hasta el miércoles 19 de noviembre inclusive.

Entre las principales medidas dispuestas destacan:

Teletrabajo colectivo obligatorio para el personal académico y administrativo, excepto el personal de seguridad y vigilancia.

para el personal académico y administrativo, excepto el personal de seguridad y vigilancia. Permuta de tiempo no laborado para quienes tienen funciones no teletrabajables.

para quienes tienen funciones no teletrabajables. Clases en modalidad virtual , en la medida de lo posible, bajo la coordinación de cada docente.

, en la medida de lo posible, bajo la coordinación de cada docente. Suspensión total de las actividades del Festec , organizadas por la Federación de Estudiantes (Feitec), los días viernes 14 y sábado 15 en el campus de Cartago.

, organizadas por la Federación de Estudiantes (Feitec), los días viernes 14 y sábado 15 en el campus de Cartago. Cancelación de todos los servicios tercerizados hasta el 19 de noviembre , con excepción de vigilancia.

hasta el , con excepción de vigilancia. Prohibición de ingreso a instalaciones del TEC a toda persona externa o interna no autorizada expresamente por la Rectoría.

Estas disposiciones también aplican para todas las entidades que mantienen convenios de uso de instalaciones con el TEC. Entre ellas se incluyen los Colegios Científicos, la Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC), el Taller Infantil Psicopedagógico del Tecnológico (TIPTEC) y la Asociación Solidarista de los Empleados del Tecnológico de Costa Rica (ASETEC). La medida busca garantizar la seguridad en todo el entorno institucional y preservar el orden público interno en todas sus sedes.

La amenaza llegó en momentos en que se desarrollaban actividades culturales y conciertos como parte del Festec. Las autoridades destacaron que la evacuación se ejecutó sin contratiempos ni situaciones de emergencia adicionales.

Este caso ocurre un mes después de un episodio similar en la Universidad de Costa Rica (UCR), que también evacuó todos sus recintos el 16 de octubre tras recibir una advertencia de ataque armado desde un grupo que se identificó como “764”, con supuestos vínculos internacionales.

Las autoridades del TEC recordaron que toda comunicación oficial sobre esta situación será difundida exclusivamente por canales institucionales, e instaron a mantener la calma y seguir las indicaciones de seguridad.

