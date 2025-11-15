TEC: Esto pasará con las actividades de la Festec y los conciertos

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) se celebraba esta semana (del 10 al 15 de noviembre) el Festec. Sin embargo, este 14 de noviembre la institución recibió una amenaza de ataque armado, lo que llevó a suspender todas las actividades presenciales hasta nuevo aviso, incluida la programación del festival.

Así lo confirmó la rectora, María Estrada: “Como parte de las medidas preventivas y en atención a las recomendaciones de las autoridades especializadas, todas las actividades presenciales están suspendidas durante el día de hoy y hasta nuevo aviso”.

Las lecciones también fueron suspendidas.

El Festec es una actividad organizada por la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Costa Rica (Feitec). Para este viernes 14 estaban programados conciertos entre las 6 p. m. y las 8 p. m.

Para el 15 de noviembre se tenían previstas actividades como inflables, charlas, un desfile de bandas, una exhibición de autos y otros conciertos.

Detalle de las actividades del Festec. (TEC/Captura)

Este medio intentó contactar con Francini Mora, presidenta de la Feitec, pero no se obtuvo respuesta a las llamadas.

Evacuación

De acuerdo con la información proporcionada por la rectora María Estrada Sánchez, se evacuaron los campus de Cartago, San Carlos, San José, así como los centros académicos en Alajuela y Limón.

En el campus de Cartago, precisó una fuente, había pocos funcionarios debido a la realización del Festec, actividad organizada durante esta semana por la Federación de Estudiantes (Feitec). Hoy viernes, se iban a realizar un conjunto de conciertos y otras actividades.

Estudiantes evacuan ante amenaza de tiroteo en el TEC

Esa institución también confirmó que la Casa de la Cultura, ubicada en Cartago, permanecerá cerrada este viernes 14 y el sábado 15 de noviembre. Mañana, precisamente, estaba programado un concierto de guitarra clásica por los estudiantes de la Casa.

Las autoridades explicaron que se completó la evacuación de forma “tranquila y sin contratiempos”. Agregaron, que todas las personas en el campus central de Cartago esperaron las indicaciones de seguridad y salieron sin pánico.

“Llegó personal de la biblioteca a decirnos que teníamos que desalojar el lugar y nos dijeron que había amenaza de ataque armado. Nos dijeron eso y que nos fuéramos para las casas, pero todo tranquilo”, dijo el estudiante Irving Altamirano.

Las autoridades descartaron la versión sobre personas encerradas en una biblioteca. De momento, se desconocen detalles de la amenaza enviada por correo electrónico o los posibles implicados.