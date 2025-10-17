Amenaza de ataque armado en la UCR obligó a evacuar a 25.000 personas

Este sería el correo que motivó a evacuar, de modo preventivo, todas las sedes y recintos de la UCR ante la amenaza de ataque armado.

La rutina de alrededor de 25.000 estudiantes y funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) se detuvo abruptamente la mañana de este 16 de octubre cuando se les informó, incluso por perifoneo, que debían evacuar todas las sedes y recintos. Una amenaza sobre un posible ataque armado llevó a las autoridades universitarias a tomar medidas preventivas.

“Podríamos andar alrededor de unas 25.000 personas en toda la Universidad de Costa Rica que se tuvieron que evacuar en su totalidad. Por ahí puede andar. Es un número preliminar de acuerdo a mi experiencia, no está basado en ninguna base de datos”, comentó Pedro Navarro, director de la oficina de servicios generales de la UCR.

Poco después, mientras en las redes sociales y grupos de WhatsApp circulaban imágenes y videos de decenas y decenas de estudiantes y funcionarios a bordo de sus vehículos abandonando las distintas fincas de la sede Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca, también se empezó a difundir una captura de pantalla que mostraba el mensaje con la amenaza de atentado.

En el mensaje, que según fuentes de La Nación, llegó por correo electrónico, una persona alega pertenecer a un grupo de Internet llamado “764″ y advierte que planea realizar un ataque con armas de fuego y cuchillos en la institución.

El autor del correo señala que su actuación se debe a “una venganza” por todo el dolor que le causaron.

Tras la amenaza, las autoridades de la Universidad de Costa Rica siguieron la recomendación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de evacuar de manera preventiva todas las sedes y recintos de esta casa de estudios. Las actividades universitarias se desarrollaron virtualmente este 16 de octubre.

“Quiero pedir calma, prudencia y solidaridad. Estamos actuando con responsabilidad y en estrecha coordinación con las autoridades competentes, todas las medidas adoptadas buscan proteger la integridad de las personas de la comunidad universitaria”, mencionó el rector Carlos Araya Leandro.

Este viernes 17, las clases igualmente se impartirán de manera remota y la mayoría de actividades académicas y administrativas se realizarán de modo virtual. Pedro Navarro comentó que la medida se toma por una cuestión de prevención del riesgo “porque todavía estamos bajo la situación de amenaza”.

La decisión aplica para todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. No obstante, hay algunas excepciones.

Navarro comentó que hay laboratorios a los que algunos funcionarios tendrán que asistir. Eso sí, el acceso será controlado.

“Algunas personas tendrán que ir por lo impostergable de la acción, pero serán muy pocos funcionarios. La mayoría estarán en actividades académicas y administrativas virtuales”.

El funcionario ejemplificó que hay laboratorios en los que hay animales a los que deben ir a alimentar.

“Algunas actividades no podrán parar, pero seguirán con protocolo de acceso controlado”, añadió.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial estuvieron en la sede de San Pedro “tratando de identificar a los posibles perpetradores”, según comentó la presidenta del Consejo Universitario (CU) de la UCR, Patricia Fumero.

Asimismo, Pedro Navarro agregó que el OIJ les informó que la investigación está en fase preliminar y que deben esperar a que madure un poco para conocer mayores detalles.

La UCR evacuó todos sus edificios en la sede Rodrigo Facio y sedes regionales, por una amenaza de atentado recibida este jueves por la mañana, vía correo electrónico. (Cortesía Any Pérez/La Nación)

“Me sentí nerviosa”

Martha González, estudiante de la Universidad de Costa Rica, comentó que esta mañana, cuando estaba en la Facultad de Educación, un oficial de seguridad llegó a avisarle a ella y a sus compañeros que tenían que evacuar, no solo del edificio, sino abandonar el centro de estudios.

“Me sentí nerviosa. Salí y caminé hasta mi casa porque nos dijeron que no podíamos quedarnos en los pasillos. Había mucha gente afuera. Cuando llegué a mi casa compañeras enviaron mensajes en los que contaron que había una alerta de tiroteo”, contó la estudiante.

Cuando la alumna de Educación Preescolar se conectó a clases virtuales, su profesora le comentó que la persona que supuestamente pertenece al grupo 764 ya había hecho amenazas similares a universidades en otros países.

“La universidad siempre nos alerta por correo, así lo hicieron para avisar hoy de la evacuación y también enviaron una guía del atacante activo”, dijo la joven.

Otras amenazas

El director de la oficina de servicios generales de la UCR afirmó que aunque en el pasado la Universidad de Costa Rica ha recibido amenazas de bomba, esta es la primera vez que les advierten de un posible ataque armado.

El 30 de setiembre del 2024, la universidad recibió una alerta por amenaza de bomba a los edificios de la Escuela de Estudios Generales, la Biblioteca Carlos Monge y el edificio de aulas. En esa ocasión, cerca de 2.650 personas fueron evacuadas de los edificios de la Escuela de Estudios Generales.

En esa ocasión, el entonces vicerrector de Administración, Roberto Guillén, comentó que a eso de las 9 a. m. de ese día recibieron “correos muy amenazantes” por parte de un grupo que se oponía al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y a las universidades públicas.

“Amenazaron con bombas y con incendiar el edificio de Estudios Generales, el de aulas (antiguo Ciencias Sociales) y la biblioteca Carlos Monge. Se procedió a la evacuación y a la coordinación con la Fuerza Pública, la Policía Municipal y el personal de K-9 (detección de explosivos) para hacer la revisión”, informó el funcionario en esa ocasión.