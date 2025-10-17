El País

Amenaza de ataque armado en la UCR obligó a evacuar a 25.000 personas

Director de oficina de servicios generales dio cifra preliminar de estudiantes y funcionarios que tuvieron que abandonar todas las sedes, recintos y centros de investigación

Por Fernanda Matarrita Chaves
Supuesto correo UCR
Este sería el correo que motivó a evacuar, de modo preventivo, todas las sedes y recintos de la UCR ante la amenaza de ataque armado. (La Nación/Captura de pantalla)







