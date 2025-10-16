¿Qué pasará con las clases en la UCR tras amenaza de ataque armado? Esta es la decisión

Estudiantes y funcionarios fueron evacuados de la UCR este 16 de octubre.

La Universidad de Costa Rica (UCR) evacuó todas sus sedes y recintos este 16 de octubre luego de recibir la amenaza de un posible ataque armado en sus instalaciones. Tras la decisión, la actividad universitaria continuó virtualmente.

Pedro Navarro, director de oficina de servicios generales de la UCR, comentó que este viernes 17 de octubre la universidad continuará con la virtualidad, es decir, no habrá clases presenciales.

“La medida se toma por una cuestión de prevención del riesgo porque todavía estamos bajo la situación de amenaza. Es cuestión de prevención”, detalló tras consulta de La Nación.

La decisión aplica para todas las sedes y recintos de la Universidad de Costa Rica. No obstante, hay algunas excepciones.

Navarro comentó que hay laboratorios a los que algunos funcionarios tendrán que asistir. Eso sí, el acceso será controlado.

“Algunas personas tendrán que ir por lo impostergable de la acción, pero serán muy pocos funcionarios. La mayoría estarán en actividades académicas y administrativas virtuales”.

El funcionario ejemplificó que hay laboratorios en los que hay animales a los que deben ir a alimentar.

“Algunas actividades no podrán parar, pero seguirán con protocolo de acceso controlado”, añadió.

¿Cuál fue la amenaza?

El mensaje del atentado, que ya circula en redes sociales y que según fuentes de La Nación, habría llegado por correo electrónico, una persona alega pertenecer a un grupo de Internet llamado “764″ y advierte de que planea realizar un ataque con armas de fuego y cuchillos en la institución.

