Rector de la UCR tras amenaza de ataque armado: ‘Quiero pedir calma, prudencia y solidaridad’

Carlos Araya Leandro se refirió a las acciones que tomaron en la Universidad de Costa Rica

Por Fernanda Matarrita Chaves
09 de junio del 2025. Rectoría de la UCR. 17:00 hrs. Entrevista con el rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro en su despacho. El catedrático fue consultado acerca de la aprobación del nuevo esquema de salarios para puestos de confianza dentro de la institución. En la foto: La entrevista se realizó en la oficina del rector. Foto: Albert Marín .
El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, comentó que evacuaron todos los recintos de la UCR de manera preventiva luego de recibir una amenaza de ataque armado este 16 de octubre. (Albert Marín)







Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

