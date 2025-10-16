Rector de la UCR tras amenaza de ataque armado: ‘Quiero pedir calma, prudencia y solidaridad’

El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya Leandro, comentó que evacuaron todos los recintos de la UCR de manera preventiva luego de recibir una amenaza de ataque armado este 16 de octubre.

Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), se refirió a la amenaza de un posible ataque armado en las instalaciones de esta casa de enseñanza que recibieron este jueves 16 de octubre.

En un video, el jerarca de la UCR comentó que este jueves recibieron la amenaza y que por recomendación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) procedieron a evacuar, de modo preventivo, todos los recintos universitarios. Comentó que la dinámica universitaria continuará de manera virtual hasta que se garantice plenamente la seguridad de las personas.

Estudiantes y personal de la UCR fueron evacuados este jueves 16 de marzo luego de recibir ameanzas de un posible ataque armado. (Any Pérez/Cortesía)

En el mensaje del atentado, que ya circula en redes sociales y que según fuentes de La Nación habría llegado por correo electrónico, una persona alega pertenecer a un grupo de Internet llamado “764″ y advierte de que planea realizar un ataque con armas de fuego y cuchillos en la institución.

“Quiero pedir calma, prudencia y solidaridad. Estamos actuando con responsabilidad y en estrecha coordinación con las auoridades competentes, todas las medidas adoptadas buscan proteger la integridad de las personas de la comunidad universitaria”, comentó Araya.

El rector agregó que rechazan toda forma de violencia, que reafirman la vocación de paz, el compromiso con la democracia y la convicción de que el diálogo, el respeto y la tolerancia son las únicas vías para resolver conflictos.