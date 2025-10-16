Política

¿Qué es el grupo 764 al que dice pertenecer la persona que hizo amenaza de atentado a la UCR?

Vía correo electrónico, un sujeto reivindicó una amenaza de atentado armado y dijo pertenecer a esa red extremista violenta

Por Aarón Sequeira
ucr evacuación amenaza atentado armado
La UCR evacuó todos sus edificios en la sede Rodrigo Facio y sedes regionales, por una amenaza de atentado recibida este jueves por la mañana, vía correo electrónico. (Cortesía Any Pérez/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

