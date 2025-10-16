¿Qué es el grupo 764 al que dice pertenecer la persona que hizo amenaza de atentado a la UCR?

La UCR evacuó todos sus edificios en la sede Rodrigo Facio y sedes regionales, por una amenaza de atentado recibida este jueves por la mañana, vía correo electrónico.

La persona que envió una amenaza de atentado armado a la Universidad de Costa Rica (UCR), este jueves, dice pertenecer al grupo 764, una organización internacional extremista ligada a explotación infantil y amenazas similares.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en abril de este año se realizaron dos arrestos de jóvenes de 20 y 21 años acusados de operar esa organización internacional.

Esa oficina estadounidense lo califica como una “red extremista violeta nihilista”, ligada a varios delitos en Estados Unidos y otros países, con el objetivo de “destruir la sociedad civilizada mediante la corrupción y la explotación de poblaciones vulnerables, que a menudo incluye a menores”.

En el correo enviado por el sujeto que amenazó a la UCR, asegura pertenecer “a un grupo de internet llamado 764″. También afirmó que iba a realizar un ataque en algún edificio de la UCR, armado con dos pistolas y cuchillos, para matar tanta gente como sea posible.

“Los objetivos aceleracionistas de la red 764 incluyen el malestar social y la caída del orden mundial actual, incluido el gobierno de Estados Unidos“, reveló el Departamento de Justicia en abril.

En mayo, el medio The Guardian dio a conocer que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), ordenó abrir varias investigaciones y encausar a 250 personas ligadas a ese grupo con redes de manipulación y amenaza de jóvenes a través de la internet.

La policía judicial estadounidense afirmó que se trata de un grupo brutal y siniestro que explota a sus víctimas a través de la red y es objetivo prioritario de las fuerzas de seguridad estadounidenses.

A pesar de que se califica como una red, el FBI asegura que 764 es un grupo informal de personas que incurren en comportamientos violentos y depredadores. El FBI realiza investigaciones sobre la caótica organización desde 2023, a través de sus 55 oficinas.

En marzo de este año, sonó el nombre del grupo 764 en Suramérica, pues un sujeto lanzó una amenaza a la Universidad de la República del Uruguay (Udelar) y se declaró como integrante de esa organización.

El mensaje fue idéntico: el autor de la amenaza aseguraba que cometería una masacre en una de las facultades de esa universidad.

¿Quién fundó el grupo 764 y por qué?

La organización habría sido fundada, presuntamente, en 2021, por Bradley Cadenhead, un adolescente de Stephenville, en Texas, y supuestamente bautizó a su grupo con base en el código postal de su ciudad.

De acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post, en setiembre de 2024, Cadenhead era un adolescente acosado y víctima de bullying, con problemas familiares.

De víctima, el adolescente solitario se convirtió en un depredador a través de las redes sociales. El joven esparció esa imagen a través de la plataforma Discord. Además, el grupo se difundió ampliamente a través de Telegram.

Autoridades estadounidenses aseguran que Cadenhead y sus seguidores convencían a sus víctimas para compartir imágenes explícitas y luego las chantajeaban, para que se autolesionaran o se degradaran en video.

Según el Post, el FBI califica el grupo como una organización de terrorismo doméstico.

Actualmente, Cadenhead está bajo arresto, luego de ser aprehendido en agosto de 2021, y cumple una sentencia de 80 años de prisión, por los abusos que cometió o promovió que otras personas cometieran.

La Nación de Argentina reveló que, a inicios de marzo de este año, el FBI instó al público a extremar la vigilancia sobre las fotos, videos o información personal que se publica en línea, o que publican los menores de edad.

En febrero, un joven envió un mensaje de amenaza similar al de este jueves, en la Comunidad Valenciana, España, donde aseguró que mataría tantas personas como fuera posible en varias escuelas que mencionó en su correo electrónico. El sospechoso fue arrestado y se le brindó atención psicológica.