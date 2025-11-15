Segundo caso en un mes: el TEC enfrenta amenaza armada tras la alerta que sacudió a la UCR

Los estudiantes de todas las sedes del Tec fueron evacuados este 14 de noviembre luego de que la universidad recibiera la amenaza de un ataque armado. La UCR vivió la misma situación el 16 de octubre.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) recibió la tarde de este viernes 14 de octubre una amenaza de ataque armado que obligó a evacuar todos sus campus y sedes. El episodio reaviva la alarma en la educación superior pública: ocurre apenas un mes después de que la Universidad de Costa Rica (UCR) enfrentara una advertencia similar.

El 16 de septiembre, la UCR tuvo que desalojar a estudiantes y funcionarios tras recibir por correo electrónico una amenaza de ataque con armas de fuego y cuchillos. El mensaje, enviado por un supuesto integrante del grupo en línea “764”, desencadenó un amplio operativo de seguridad.

Tras la alerta, la Universidad de Costa Rica ordenó que todos los docentes, alumnos y trabajadores de todas las sedes del país abondonaran los recintos.

En el caso del Tec, la amenaza también llegó vía correo electrónico aunque no ha trascendido a nombre de quién o de qué grupo se advirtió del supuesto ataque armado.

El Tecnológico comunicó que tras recibir la amenaza activaron inmediatamente todos los procedimientos de emergencias.

La rectora María Estrada Sánchez confirmó a La Nación que se evacuó la totalidad de los campus de Cartago, San Carlos, San José, así como los centros académicos en Alajuela y Limón.

Posteriormente, la jerarca comentó que la Fuerza Pública revisará todos los recintos y que las clases y actividades presenciales se realizarán virtualmente hasta nuevo aviso.