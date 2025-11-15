El País

Segundo caso en un mes: el TEC enfrenta amenaza armada tras la alerta que sacudió a la UCR

Instituto Tecnológico de Costa Rica evacuó todas sus sedes este viernes 14 de noviembre

Por Fernanda Matarrita Chaves
Los estudiantes de todas las sedes del Tec fueron evacuados este 14 de noviembre luego de que la universidad recibiera la amenaza de un ataque armado. La UCR vivió la misma situación el 16 de octubre.
