Nueva amenaza de ataque armado a la UCR: ¿cómo la recibieron esta vez?

El 16 de octubre la UCR evacuó todas sus sedes y recintos tras recibir una amenaza de ataque armado vía correo electrónico. Un mes después enfrenta una situación similar.

La Universidad de Costa Rica (UCR) recibió una nueva amenaza de tiroteo este fin de semana. La advertencia llega exactamente un mes después de que les alertaran, por correo electrónico, que habría un ataque armado, situación que motivó a las autoridades a evacuar a unos 25.000 estudiantes, docentes y funcionarios de todas sus sedes y recintos. ¿Cómo ocurrió esta vez?

Pedro Navarro, director de oficina de servicios generales de la UCR, detalló a La Nación que en esta ocasión la amenaza también llegó por correo electrónico, solamente que desde la cuenta de una estudiante a la que supuestamente habrían hackeado. Igualmente, se advierte de un ataque armado, según confirmó el funcionario.

“Se trata de una amenaza que proviene de la dirección email de una estudiante, aparentemente la cuenta fue hackeada. Ya la denuncia fue puesta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) (que) ya se comunicó con la estudiante”, afirmó el director de la oficina de servicios generales.

Hace un mes, la persona que envió la amenaza aseguró ser parte del grupo 764 y advirtió que iba a realizar un ataque con armas de fuego y cuchillos en un edificio de la institución, alegando que se trataba de una venganza por todo el dolor que, según él, le causaron.

¿Qué acciones tomara la UCR esta vez?

Tras la amenaza del mes anterior, la UCR decidió realizar sus actividades virtualmente. Esta vez será diferente.

Según un comunicado del vicerrector de Docencia, Jairol Núñez Moya, en esta ocasión la universidad decidió mantener las actividades normales, incluyendo las clases, este lunes 17 de noviembre, eso sí, la seguridad será redoblada.

“Las autoridades universitarias, en coordinación con la Oficina de Seguridad y Tránsito, hemos dispuesto incrementar las acciones de vigilancia y prevención con el fin de procurar el bienestar de la comunidad universitaria y garantizar el desarrollo normal de las actividades académicas, administrativas y estudiantiles”, dice el documento difundido la noche del domingo a la comunidad estudiantil y al que La Nación tuvo acceso.

La mañana de este lunes el departamento de prensa de la UCR compartió el mismo documento.

La información agregó que las clases, seminarios, actividades deportivas y cualquier otro evento programado para esta semana se mantienen con normalidad.

Tec también recibió amenaza

El viernes 14 de noviembre, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) también recibió, por correo electrónico, una amenaza de ataque armado, situación que llevó a las autoridades a evacuar sus campus y sedes.

La rectora María Estrada Sánchez confirmó a La Nación que se evacuó la totalidad de los campus de Cartago, San Carlos, San José, así como los centros académicos en Alajuela y Limón.

Posteriormente, la jerarca comentó que la Fuerza Pública revisará todos los recintos y que las clases y actividades presenciales se realizarán virtualmente hasta nuevo aviso.