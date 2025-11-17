El País

Nueva amenaza de ataque armado a la UCR: ¿cómo la recibieron esta vez?

Hace exactamente un mes vivieron episodio similar: el 16 de octubre la universidad evacuó a unas 25.000 personas de todas sus sedes y recintos

Por Fernanda Matarrita Chaves
UCR evacuación
El 16 de octubre la UCR evacuó todas sus sedes y recintos tras recibir una amenaza de ataque armado vía correo electrónico. Un mes después enfrenta una situación similar. (La Nación/Cortesía)







Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

