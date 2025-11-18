El País

Tec recibe segunda amenaza en tres días: ¿qué pasará con las clases presenciales?

El viernes 14 de noviembre, la universidad fue amenazada de ataque armado, lo que provocó que estudiantes y funcionarios fueran evacuados

Por Fernanda Matarrita Chaves
Estudiantes fueron evacuados, sede central en Cartago.
El viernes 14 de noviembre, tras la amenaza de ataque armado, el Tec evacuó todos sus campus y sedes. Este 17 de noviembre se informó sobre una nueva advertencia que llegó por medio de correo electrónico. (Shanaya Johnson/Cortesía)







