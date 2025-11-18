Tec recibe segunda amenaza en tres días: ¿qué pasará con las clases presenciales?

El viernes 14 de noviembre, tras la amenaza de ataque armado, el Tec evacuó todos sus campus y sedes. Este 17 de noviembre se informó sobre una nueva advertencia que llegó por medio de correo electrónico.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) recibió una nueva amenaza tres días después de la primera, cuando, el viernes 14 de noviembre, por medio de correo electrónico, les advirtieron de un ataque armado.

“Se informa oficialmente que el Tec recibió un segundo correo electrónico, el cual se remitió al Poder Judicial en el marco de la atención de la denuncia existente.

“Nos apegamos a las directrices de seguridad y lineamientos que nos indiquen las autoridades de seguridad nacionales. No podemos dar más información al ser este parte de una investigación abierta”, detalló la oficina de prensa tras consulta de La Nación este martes 18 de noviembre.

En esta oportunidad, la universidad no detalló el tipo de amenaza recibida.

El lunes por la noche, el Tecnológico informó en sus redes sociales que recibieron la segunda amenaza.

¿Qué pasará con las clases?

Tras el primer correo amenazante, el Tec evacuó todos sus campus y sedes e informó que todas las actividades presenciales estarían suspendidas hasta el miércoles 19 de noviembre.

Con la nueva advertencia, la oficina de prensa detalló que las actividades académicas se mantendrán de manera virtual hasta el viernes 21.

Cuatro amenazas a universidades públicas en un mes

Desde el 16 de octubre, universidades públicas han recibido cuatro correos conminativos.

El primero llegó en esa fecha a la Universidad de Costa Rica (UCR), cuando una persona que decía pertenecer al grupo armado 764 amenazó con realizar un ataque armado con armas de fuego y cuchillos. En esa oportunidad, cerca de 25.000 personas fueron evacuadas de todas las sedes y recintos y las clases y actividades se realizaron virtualmente por algunos días.

La segunda amenaza llegó al Tec el viernes 14 de noviembre, igualmente por email y amenazando con un ataque armado. No se precisó si el remitente se identificó con alguna agrupación.

La tercera advertencia fue para la UCR y ocurrió este fin de semana. El domingo 16 de noviembre se comunicó lo ocurrido a la comununidad universitaria. Pedro Navarro, director de servicios generales de esa universidad, detalló que el correo amenazante salió desde la cuenta de una estudiante que habría sido hackeada.

En esta ocasión, la Universidad de Costa Rica no suspendió las clases presenciales, sino que redobló la seguridad con requisas incluidas a las personas que ingresaban a la facultad de Ciencias Sociales.

La cuarta ameanza, y la más reciente, fue para el Tec, universidad que comunicó lo acontecido el lunes 17 de noviembre.