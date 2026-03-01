¿Qué establece el nuevo reglamento del MEP sobre las pruebas nacionales y la conducta?

A partir de este 2026, el Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes y Conducta se aplicará en los centros educativos costarricenses. La nueva norma trae consigo cambios, prohibiciones y más severidad en la nota de conducta.

El nuevo Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes y Conducta (REAC) del Ministerio de Educación Pública (MEP) ya entró en vigencia y tiene novedades relevantes para el 2026, en comparación con los años anteriores.

Su contenido confirma los cambios y prohibiciones a los que se enfrentarán los estudiantes del sistema educativo público a partir de este 2026.

Pruebas Nacionales por asignatura y con un nuevo valor

Los estudiantes de último año de escuela y colegio deberán realizar las Pruebas Nacionales Estandarizadas dos veces al años: una diagnóstica y otra sumativa. Sin embargo, hay una variación.

El reglamento establece un cambio trascendental y es que estos exámenes vuelven a hacerse por asignatura. Otra de las novedades es que el valor de estas pruebas será del 40% del total de la nota, dejando un 60% para la calificación de presentación. El año anterior el peso de estas evaluaciones estandarizadas era del 50%.

Según el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, estas pruebas serán más robustas, profundas y permitirán conocer qué están aprendiendo los estudiantes.

Entre el 2023 y el 2025, las pruebas nacionales se aplicaron como un todo: las asignaturas fueron categorizadas como componentes que constituían una sola prueba. Bajo este sistema, los exámenes tenían un efecto compensatorio, pues el resultado global que obtenían los alumnos era el promedio de todas las calificaciones.

Los exámenes anteriores fueron criticados por la forma en que se presentaban los resultados en tres categorías: básico, intermedio y avanzado. El X Informe del Estado de la Educación (EE) calificó estas pruebas como de baja calidad técnica.

Cinco meses después de que se empezaron a aplicar las pruebas sumativas en setiembre del 2025, aún no se han publicado los resultados. La Nación preguntó por los mismos desde diciembre y también a inicios de febrero; la respuesta, en todo momento, ha sido que próximamente se publicarán.

Conducta incidirá en si se aprueba o no el año

A partir de este curso lectivo, los estudiantes podrían perder el año si no aprueban la nota de conducta: en primaria se pasa con 65 y en secundaria con 70.

En palabras del jerarca, este 2026 “la conducta vuelve a tener consecuencias reales”.

Los estudiantes que vayan mal en conducta tienen derecho a realizar un trabajo socioeducativo y con él pueden recuperar la nota, pero si reinciden en la comisión de faltas, podrían perder el año.

“En caso de que la persona estudiante no cumpla cabalmente con los lineamientos y actividades establecidas en el trabajo asignado para la promoción de la conducta; tendrá la condición de reprobado en conducta y deberá repetir integralmente el año escolar”, dice el documento del nuevo reglamento.

Asimismo, tal y como informó La Nación en setiembre, los rebajos en la nota de conducta serán más severos.

En el caso de las faltas gravísimas, en el reglamento anterior el rebajo iba de 33 a 45 puntos; sin embargo, con el nuevo REAC se descontarán 50 puntos por la comisión o reiteración de una falta.

En el caso de las faltas muy graves, corresponderá rebajar 35 puntos de la nota de conducta. En el REAC anterior se descontaban entre 20 y 32 puntos.

En el caso de faltas graves, el nuevo rebajo será de 20 puntos. En el REA derogado era de entre 11 y 19 puntos.

Los alumnos que comentan una falta leve perderán 10 puntos de la nota de conducta. Antes la consecuencia era de entre 6 y 10 puntos.

En el caso de una falta muy leve a partir de este 2026 se rebajarán 5 puntos, antes la penalización era de entre 1 a 5 puntos menos.

En los casos de las faltas de mayor gravedad, en las que se rebajarán 50 puntos, los estudiantes también quedaran fuera del centro educativo por 30 días naturales, tiempo en el que, según Sánchez, el alumno continuaría recibiendo materiales educativos.

El uso del celular en el aula es catalogado como una falta grave. (Shutterstock/Foto)

Prohibido el uso del celular en el aula

Si bien el REAC no habla explícitamente de la prohibición del celular como tal, sí contempla como una falta grave utilizarlo en clase.

En el inciso K del artículo 155 en el que se estipulan las faltas graves, se detalla:

“Uso de dispositivos móviles u otros medios tecnológicos que interfieran en el proceso de aprendizaje en espacios educativos sin autorización de la persona docente”.

Esto significa que los estudiantes que utilicen el celular u otros dispositivos tecnológicos como tabletas sin el permiso de su docente, cometerían una falta grave que le haría perder 20 puntos de la conducta. En el REA del 2018, esta acción no era considerada como una falta.

En una declaración reciente, Sánchez reiteró que se regula el uso del celular en el aula “no para prohibir, sino para que el docente no tenga que competir con una pantalla”.

Anteriormente, el jerarca comentó que el celular podrá utilizarse en los salones de clase siempre y cuando el profesor lo autorice con fines pedagógicos y que para ello se creará un lineamiento.

Adelantamiento de materias queda prohibido

A partir de este 2026, la figura de adelantamiento y arrastre de materias queda eliminada. Esto significa que los estudiantes tendrán que repetir el año completo así reprueben una o más materias.

El adelantamiento de materias fue implementado en el 2009 por el MEP y permitía que los colegiales cursaran solo las asignaturas reprobadas y adelantaran las que sí aprobaron en el siguiente nivel.

“Ahora el estudiante avanza con bases sólidas y oportunidades claras de recuperación”, dijo Leonardo Sánchez.

Leonardo Garnier, exministro de Educación y quien implementó el adelantamiento durante su gestión, defendió la medida aplicada en el 2009.

A finales de diciembre, Garnier sostuvo que Costa Rica no debería de dar un paso atrás y volver a hacer que los estudiantes que pierden alguna asignatura repitan todas las materias del año.