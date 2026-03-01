El País

¿Qué establece el nuevo reglamento del MEP sobre las pruebas nacionales y la conducta?

Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes y Conducta (REAC) trae consigo cambios significativos que podrían repercutir en aprobar o no el año

Por Fernanda Matarrita Chaves
Pruebas nacionales
A partir de este 2026, el Reglamento de la Evaluación de los Aprendizajes y Conducta se aplicará en los centros educativos costarricenses. La nueva norma trae consigo cambios, prohibiciones y más severidad en la nota de conducta. (Lilly Arce Robles.)







REACMEP
Fernanda Matarrita Chaves

