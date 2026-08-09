Economía

Lavado, estafas y crimen organizado: los casos más sonados con criptomonedas en América Latina

En la mayoría de países de la región se han registrado escándalos que involucran el uso de criptomonedas

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Por Luis Enrique Brenes
Primer plano de un periódico con la noticia sobre el escándalo cripto de Javier Milei, con el titular en negrita y fotografías relacionadas. Un hombre sentado observa la publicación.
La noticias sobre el escándalo de $LIBRA, que involucró al presidente de Argentina, Javier Milei, acapararon las portadas de los medios argentinos. (AFP /AFP)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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