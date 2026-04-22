Economía

Hackers norcoreanos sospechosos de robo de criptomonedas por $300 millones

Un panel de la ONU estimó en 2024 que Corea del Norte había robado más de $3.000 millones en criptomonedas desde 2017

EscucharEscuchar
Por AFP
Mercado de criptomonedas ha recuperado valor en 2024.
Durante el ataque, dos servidores de cadena de bloques alojados por otra aplicación de tecnología de cripto llamada LayerZero fueron comprometidos. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CriptomonedasbitcóinCorea del Norte
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.