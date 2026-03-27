Economía

El doble uso de las criptomonedas en Irán: caja negra para el Estado, refugio para ahorristas

Irán registra millonarios flujos de criptomonedas en medio del conflicto en Oriente Medio.

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Por AFP
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Las criptomonedas se consolidan en Irán como alternativa financiera ante sanciones internacionales y alta inflación. (Panchenko Vladimir/Shutterstock)







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