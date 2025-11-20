Economía

El perfil de quiénes compran criptomonedas en Costa Rica: pocos lo utilizan como método de pago

60% de la población costarricense ha oído hablar de criptomonedas, pero muy pocas personas las poseen

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Costa Rica - Economía - Bitcoin - Criptomonedas
El bitcóin es la criptomoneda más usada en Costa Rica, según una investigación realizada por economistas del Banco Central. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCCRbitcóincriptomonedas
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.