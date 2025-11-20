El perfil de quiénes compran criptomonedas en Costa Rica: pocos lo utilizan como método de pago

El bitcóin es la criptomoneda más usada en Costa Rica, según una investigación realizada por economistas del Banco Central.

La adopción de criptomonedas en Costa Rica aún es limitada. Aunque la mayoría de las personas y las empresas ha escuchado hablar del tema.

Sin embargo, solo el 2% de la población posee estos activos y los utilizan como inversión o medio de pago, muestra el estudio la Adopción de las criptomonedas en Costa Rica, presentado en las Jornadas de Investigación Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Aunque el 60% de la población ha oído hablar de criptomonedas.

El trabajo realizado por los investigadores del ente emisor es el primero que profundiza sobre el uso y conocimientos de los criptoactivos en el país. En el 2021, el entonces presidente del BCCR, Rodrigo Cubero, publicó un artículo en el cual expuso que el Banco Central se declaraba tolerante y vigilante con las criptomonedas.

En este reciente estudio se brinda una radiografía de las criptomonedas en Costa Rica.

Por ejemplo, el bitcóin es la moneda más conocida pues, en una encuesta citada en el estudio, el 63,4% de los consultados dijo que es la más usual. Le siguen en relevancia de conocimiento, parte de los encuestados, Ethereum, con 19%, y Shiba Inu, con 7,1%.

Actualmente, el bitcóin está entre los activos digitales de mayor valor, ya que ronda los $89.126, cifra cercana al mismo periodo de 2024, cuando se ubicó en $92.343.

El perfil de quienes poseen criptoactivos en el país, identificado por los investigadores del BCCR, corresponde principalmente a hombres jóvenes con ingresos relativamente altos que los adquieren por motivos especulativos.

“Las han adquirido por motivos especulativos, no tanto para utilizarlas como un medio de pago. Este es un perfil que también se ha encontrado en encuestas similares, llevadas a cabo en Austria, Canadá o El Salvador”, explicó Esteban Méndez, expositor del estudio. Él hizo la investigación junto con también los economistas Ana María Cerdas y Simón Rodríguez.

El 53,8% de quienes dijeron tener criptomonedas señalaron que el motivo para tenerlas es porque esperan que el precio suba. Mientras, un 31,4% lo hace por interés en nuevas tecnologías.

En menor proporción, los usuarios indicaron que recurren a estos activos porque no confían en entidades financieras tradicionales (5,6%), los emplean para compras de bienes y servicios (3,2%), buscan realizar pagos anónimos (3%) o los utilizan para remesas y pagos internacionales (2,1%).

A este grupo también se le consultó con qué frecuencia usa las criptomonedas como medio de pago. El 78,4% afirmó que nunca lo hace, mientras que el 11,9% señaló que las utiliza a menudo. El resto las emplea ocasionalmente.

“Esto va en línea con el resultado de que el motivo especulativo es el principal cuando las personas adquieren criptomonedas”, afirmó Méndez. Los investigadores concluyeron que el uso de criptomonedas como medio de pago en Costa Rica es escaso, ya que la mayoría las adquiere con la expectativa de que su valor aumente en el futuro.

Altos ingresos y escolaridad incide

Quienes han escuchado hablar de criptomonedas son, en mayor medida, hombres con ingresos altos. Además, conforme aumenta el nivel educativo, es más probable que la persona haya oído sobre estos activos digitales.

También es menos probable que quienes no tienen acceso a una cuenta bancaria formal conozcan sobre el tema, a diferencia de quienes sí participan del sistema financiero, que suelen contar con mayor información.

“Esto nos resulta curioso, porque muchas veces uno escucha hablar a los promotores de las criptomonedas de que es una forma de que aumente la inclusión financiera (...) Pero, en realidad, los que han escuchado hablar de las criptomonedas son personas que ya de todas formas están incluidas en el sector financiero formal”, añadió Méndez.

Aquellas personas que no poseen activos digitales citaron como sus principales razones el desconocimiento tecnológico y las preocupaciones de seguridad, según el estudio. En tanto, quienes alguna vez tuvieron criptoactivos y dejaron de utilizarlos lo hicieron por falta de confianza, para obtener una ganancia al venderlos o por la volatilidad.

Los datos revelados en el informe provienen de la Encuesta Nacional sobre el Uso de Medios de Pago en Hogares y Comercios 2025, en la que participaron 2.211 personas mayores de 18 años y 713 establecimientos del sector comercio y servicios.

Los datos se recopilaron entre noviembre del año pasado y junio de 2025. La encuesta es representativa a nivel nacional y refleja las opiniones de los autores, no necesariamente del Banco Central.

Poco interés de empresas

En el ámbito empresarial, el estudio concluye que son pocos los negocios costarricenses que aceptan criptomonedas como medio de pago, pese a que el 89% de los empresarios las conoce.

“Eso entonces nos sugiere que, dentro del parque empresarial, el conocimiento sobre las criptomonedas es relativamente alto, incluso más alto que el de la población en general”, señaló Méndez.

Sin embargo, solo el 1,4% de las empresas acepta estos activos como método de pago. Para estos negocios, las transacciones con criptomonedas representan el 0,27% del valor anual de sus ingresos.

El pago promedio asciende a ¢480.000, un monto considerado como elevado frente a los otros métodos de pago. El bitcóin es la criptomoneda más utilizada, con 88%, seguido de Tether, considerada una moneda estable atada al dólar (1 Tether equivale a $1).

A pesar de la baja adopción, el 14% de las empresas indicó que estaría dispuesto a aceptar pagos con criptomonedas. A noviembre de 2025 existían 18.518 criptomonedas, con una capitalización de mercado cercana a $3,5 billones.