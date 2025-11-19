El Salvador aumenta su reserva de bitcóin en más de $100 millones pese al rechazo del FMI

El país centroamericano ya posee 7.474 bitcóin, según la Oficina de Bitcoin de El Salvador.

El Salvador incrementó sus reservas de bitcóin por encima de los $100 millones esta semana, en plena caída brusátil de la principal criptomoneda y a pesar de los continuos avisos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir la dependencia del país de la divisa digital.

El Gobierno añadió 1.098 bitcóin a su reserva el pasado lunes, según una imagen publicada por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X. Con este movimiento, el país centroamericano ya posee 7.474 bitcóin, según la Oficina de Bitcoin de El Salvador, que, a precios actuales, valen unos $688 millones.

A mediados de diciembre, Bukele alcanzó un acuerdo con el FMI para ampliar una línea de crédito de unos $1.400 millones condicionado a implementar reformas que disminuyesen los riesgos potenciales por el uso de esta criptomoneda en el país.

Algunas de las medidas exigidas contemplaban que la aceptación del bitcóin fuera voluntaria, si bien su uso popular es limitado, y deshacer la participación del sector público en Chivo Wallet, el monedero creado por el Gobierno salvadoreño.

Sin embargo, el Ejecutivo de Bukele continuó con las compras de bitcóin. El bitcóin descendió momentáneamente por debajo de los $90.000 el martes después de perder el pasado 5 de noviembre los $100.000 por primera vez desde junio.