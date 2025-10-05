Economía

Bitcóin se alza y marca récord sobre los $125.000

El bitcóin se ha impulsado por la cautela de los inversionistas sobre la parálisis presupuestaria del gobierno en Estados Unidos

Por AFP
El valor del bitcoin se disparó en 2024.
Bitcóin marca un récord histórico superando los $125.000 (Shutterstock/Shutterstock)







