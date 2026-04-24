Economía

Francia imputa a 88 personas por secuestros relacionados con criptomonedas

Las imputaciones están relacionadas con 12 casos abiertos de secuestro con el fin de extorsión en criptomonedas

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Por AFP
Las autoridades francesas se enfrentan a una sucesión de secuestros e intentos de extorsión que tienen como objetivo a familiares de personas adineradas que operan con criptomonedas. (Shutterstock/Shutterstock)







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