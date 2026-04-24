Francia imputa a 88 personas por secuestros relacionados con criptomonedas

Las autoridades francesas se enfrentan a una sucesión de secuestros e intentos de extorsión que tienen como objetivo a familiares de personas adineradas que operan con criptomonedas.

París, Francia. La fiscalía francesa informó este viernes que imputó a 88 personas por una serie de secuestros relacionados con criptomonedas, entre ellas a más de 10 menores.

Las imputaciones están relacionadas con 12 casos abiertos de secuestro con el fin de extorsión en criptomonedas, indicó en un comunicado la fiscal de lucha contra el crimen organizado, Vanessa Perrée, sin precisar cuándo tuvieron lugar.

Las autoridades francesas se enfrentan a una sucesión de secuestros e intentos de extorsión que tienen como objetivo a familiares de personas adineradas que operan con criptomonedas.

Las víctimas son secuestradas y retenidas durante horas o días, a veces bajo amenaza de violencia, con exigencias de rescates. Los captores de dos hombres secuestrados en incidentes separados en enero y mayo de 2025 llegaron a amputarles dedos y exigieron sumas enormes por su liberación.

Seis personas, entre ellas un menor, fueron detenidas en febrero de este año por el secuestro de una magistrada y su madre en otra trama de rescate en criptomonedas. La pareja de la mujer ocupaba un alto cargo en una empresa emergente de criptomonedas.

Las autoridades están lidiando con “un volumen significativo de sospechosos”, apuntó Perrée, quien señaló que “se han registrado más de 135 casos de este tipo desde 2023”. La fiscalía identificó a “personas implicadas de forma reiterada en múltiples casos, lo que revela la existencia de redes estructuradas” detrás de estos delitos, explicó.