Economía

Bitcóin cae por debajo de los $60.000

Criptomoneda cae en su nivel más bajo desde octubre de 2024

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Por AFP
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La caída actual del Bitcóin se debe a factores que incluyen una venta corporativa, indicó una especialista. (SEBASTIEN BOZON/AFP)







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