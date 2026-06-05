Bitcóin cae por debajo de los $60.000

La caída actual del Bitcóin se debe a factores que incluyen una venta corporativa, indicó una especialista.

Washington. El bitcóin cayó por debajo de los $60.000 dólares, su nivel más bajo desde octubre de 2024, justo antes de la victoria electoral de Donald Trump, que lo llevó a su marca récord.

La criptomoneda perdía cerca de un 6% hacia las 16H15 GMT, con un precio de $59.770,90, antes de atenuar sus pérdidas ligeramente.

La segunda elección de Trump, un firme defensor de las criptomonedas, generó una ola de entusiasmo que hizo que el precio del bitcóin se disparara hasta casi $110.000.

La caída actual se debe a factores que incluyen una venta corporativa, según Emma Bernuau, consultora en Eurosagency.

Una venta inesperada por parte de Strategy —uno de los tenedores corporativos de bitcóin más destacados— sacudió la confianza.

La empresa reveló que había vendido 32 bitcóins de sus reservas, la primera venta de este tipo en varios años.