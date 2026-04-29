Cerca de 2.500 personas invierten en bitcoin y S&P 500 en Costa Rica: este es su perfil

¿Cómo es el inversionista de Bitcoin en Costa Rica? BN Fondos revela que la mayoría son hombres de 41 años y profesionales en tecnología o finanzas

Los fondos de Bitcoin y del S&P 500 administrados por BN Fondos ya suman cerca de 2.500 inversionistas en Costa Rica.

Un análisis de la subsidiaria del Banco Nacional muestra quiénes están apostando por estos instrumentos y cuáles son sus principales características.

“A poco más de un año de su puesta en operación, estos instrumentos que marcaron un hito en el acceso a inversiones globales desde Costa Rica muestran una adopción creciente entre inversionistas locales. Actualmente, cerca de 2.500 personas han invertido en estos fondos ”, reveló la entidad a través de un comunicado de prensa.

Bitcoin es un activo digital que permite transferir valor por internet sin la intermediación de bancos ni autoridades monetarias. Opera mediante una tecnología conocida como “cadena de bloques”, que registra de forma pública y ordenada las transacciones, cuya validez es garantizada por una red descentralizada de computadoras.

Por su parte, el Standard & Poor’s 500 (S&P 500) es un índice bursátil que agrupa cerca de 500 de las empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Se utiliza como uno de los principales indicadores para medir el desempeño del mercado accionario de ese país y, de forma indirecta, de su economía corporativa.

Mayoría de inversionistas son hombres y personas ubicadas en San José

De acuerdo con el análisis de BN Fondos, el perfil predominante de los inversionistas corresponde a hombres de alrededor de 41 años, quienes representan el 75,19% del total, mientras que la participación femenina alcanza el 24,81%.

En cuanto a la ubicación geográfica, los datos muestran que las personas residentes en la zona oeste de San José lideran la inversión con un 36,67%, seguidas por quienes habitan en el este de la capital, con un 19,30%. En contraste, las provincias de Puntarenas y Guanacaste registran la menor participación, con un 4,27%.

Por perfil profesional, destacan quienes ocupan puestos en dirección, administración y finanzas, con un 39,72% del total. Les siguen los profesionales en tecnología e informática (13,50%) y quienes se desempeñan en operaciones o servicios técnicos (13,33%).

“Estos resultados reflejan no solo el interés por instrumentos innovadores, sino también un cambio en la forma en que las personas se relacionan con la inversión. Los fondos han funcionado como una puerta de entrada al mercado de valores, especialmente para quienes antes no participaban en este tipo de alternativas”. — BN Fondos.

Ambos fondos fueron creados hace un año y permiten invertir desde $100, realizar aportes periódicos y dar seguimiento en tiempo real a través de los canales digitales del Banco Nacional.