Economía

Cerca de 2.500 personas invierten en bitcoin y S&P 500 en Costa Rica: este es su perfil

BN Fondos revela que 2.500 personas invierten en bitcoin y el S&P 500 en Costa Rica

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Por Arianna Villalobos Solís
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¿Cómo es el inversionista de Bitcoin en Costa Rica? BN Fondos revela que la mayoría son hombres de 41 años y profesionales en tecnología o finanzas (SEBASTIEN BOZON/AFP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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