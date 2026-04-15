El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan nuevos máximos históricos ante posibilidad de paz en Oriente Medio

La Bolsa de Nueva York cerró al alza este miércoles 15 de abril, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando nuevos máximos históricos

La Bolsa de Nueva York cerró al alza este miércoles 15 de abril, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando nuevos máximos históricos, impulsados por la confianza de los inversores en la continuación de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió 1,59%, hasta los 24.016,02 puntos, superando su máximo de cierre anterior de octubre de 2025.

El índice ampliado S&P 500 también alcanzó un nuevo máximo de 7.022,95 puntos (+1,18%) al cierre.

Solo el Dow Jones Industrial Average cerró con una ligera caída de 0,15%.

Los operadores anticipan el inicio de nuevas negociaciones entre Washington y Teherán después de que Donald Trump afirmara el martes que las conversaciones podrían tener lugar “en los próximos dos días”.

El presidente estadounidense también declaró que la guerra con Irán estaba “prácticamente terminada” durante una entrevista en Fox News.

Sin embargo, “la situación geopolítica sigue siendo compleja, ya que Teherán y Washington compiten por el control del estrecho de Ormuz”, donde el tráfico sigue “muy por debajo de lo normal”, señala José Torres, de Interactive Brokers.

Esta estratégica vía marítima, por donde habitualmente transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, está casi paralizada desde los primeros ataques israelí-estadounidenses en Irán a finales de febrero.

En el ámbito macroeconómico, Wall Street reaccionó con escaso movimiento el miércoles al “Libro Beige” de la Reserva Federal, una publicación periódica sobre la situación económica en Estados Unidos que citó a la guerra en Oriente Medio “como una importante fuente de incertidumbre”.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía alrededor de las 20H20 GMT, cotizando en torno al 4,28%, frente al 4,26% del cierre del martes.