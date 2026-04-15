Economía

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan nuevos máximos históricos ante posibilidad de paz en Oriente Medio

Los operadores anticipan el inicio de nuevas negociaciones entre Washington y Teherán después de que Donald Trump afirmara el martes que las conversaciones podrían tener lugar “en los próximos dos días”

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Por AFP
La Bolsa de Nueva York cerró al alza este miércoles 15 de abril, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando nuevos máximos históricos (BRYAN R. SMITH/AFP)







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