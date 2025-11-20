Presidente del Banco Central enlista sus dudas sobre las criptomonedas

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, habló de las criptomonedas en Costa Rica. Sus argumentos, en su mayoría, fueron críticas al uso de este activo digital.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), externó sus dudas sobre las criptomonedas durante la presentación de un estudio sobre estos activos, elaborado por investigadores del ente emisor.

Tras la exposición del estudio sobre la Adopción de las criptomonedas en Costa Rica, el cual fue presentado por el investigador Esteban Méndez en las Jornadas de Investigación Económica del Banco Central, el jerarca tomó la palabra para emitir comentarios.

En primer lugar, Madrigal señaló que la normativa no establece el término “tolerancia vigilante” en relación con las criptomonedas, concepto utilizado, en el 2021, por Rodrigo Cubero, entonces presidente del BCCR.

“La ley no establece eso. Es un concepto de una forma peligrosa, porque da subjetividad de qué es tolerancia (...) La ley no establece que sea tolerante; o sea, no está permitido. Probablemente, la parte vigilante sí, la de ser vigilante”, afirmó.

En su exposición, Méndez indicó que el Banco Central mantiene la postura de “tolerancia vigilante” sobre las criptomonedas. Agregó que, aunque no son moneda de curso legal, se permite su circulación e intercambio porque las personas las utilizan bajo su propio riesgo.

El presidente del BCCR consideró que la adopción de estos activos es “de alguna forma innecesaria” en el ámbito local, pues el país cuenta con alta inclusión financiera y con sistemas de pago tradicionales eficientes.

“Por lo menos dos de las características que se le aducen, de inclusión financiera y de eficiencia, ya lo tiene el sistema de pagos tradicional de Costa Rica. Por lo cual, hace, de alguna forma, innecesaria, la adopción de esos criptoactivos”, expresó Madrigal.

Además, comentó que también existe la discusión de que la función de los reguladores con respecto a las criptomonedas consiste en que “no contaminen el sistema financiero formal”.

“¿Qué le aportan al sistema financiero? Intrínsecamente, nada, nada más una que sí es muy importante desde el punto de vista económico: la amenaza creíble (...) Dejarlos que funcionen, que provean servicios financieros baratos, para que obliguen al sistema financiero formal a ser más eficiente“, agregó.

Adicionalmente, Madrigal afirmó que las criptomonedas enfrentan problemas relacionados con el origen y el destino de los fondos, en medio de regulaciones más estrictas sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Asimismo, indicó que estos activos podrían utilizarse para actividades ilícitas por parte del crimen organizado internacional.

Por último, señaló que estos activos digitales no cumplen las características tradicionales de una moneda común en términos de estabilidad en su valor y aceptación general en la economía.