Economía

Criptomonedas se abren paso en Latinoamérica entre vacíos regulatorios y controversias

Criptoactivos ganan espacio en economías latinoamericanas, aunque su uso aún es de nicho y la regulación avanza a distintos ritmos

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Por Luis Enrique Brenes
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Las criptomonedas son cada vez más populares en América Latina, aunque su uso está lejos de ser masivo en la región. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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