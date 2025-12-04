Davivienda competirá con los cuatro grandes bancos en Costa Rica

Davivienda Group planea competir con los cuatro grandes bancos de Costa Rica cuando integre las operaciones de Scotiabank —hoy Davibank— y de Davivienda en una sola entidad.

Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, afirmó que, una vez se consolide un único banco, obtendrán un músculo relevante para intensificar la competencia en el sistema financiero nacional.

“Vamos a estar casi que en todo el espectro de clientes, tanto en la banca de personas como en la de empresas. Vamos a tener una presencia robusta en el mercado y creemos que para los costarricenses es una posibilidad para tener una oferta de valor completa y competitiva que entre a dinamizar el mercado”, afirmó el ejecutivo en entrevista con La Nación.

Al consultarle si ahora perciben a los cuatro bancos catalogados como sistémicos por su tamaño —Banco Nacional, Banco de Costa Rica (BCR), BAC San José y Banco Popular— como competencia directa, tras el peso que alcanzarán con la fusión, Suárez respondió: “Sin duda”.

Presidente de Davivienda se refiere a fusión con Scotiabank en Costa Rica

“Realmente sentimos que la escala en esto juega un papel importante desde el punto de vista de la eficiencia que se alcanza y, por ende, el poder ser competitivo en las ofertas con los bancos que tienen un mayor tamaño. Lograr el cierre de la transacción y una consolidación de las operaciones que están entre 13-14% de participación de mercado, creemos que ya nos da una escala con la que podemos ser competitivos con los bancos de mayor tamaño”, aseguró.

Datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) indican que, a octubre, Scotiabank —ahora Davibank— registraba activos por ¢1.916.739 millones y Davivienda por ¢2.185.385 millones.

Con la integración de ambas operaciones en una única entidad, Davivienda se afianzará como el quinto banco más grande de Costa Rica, al fusionarse la segunda y la tercera banca privada con mayor peso en el país.

La entidad también aumentará su relevancia en el mercado, pues se acercará en activos al Banco Popular, cuarto banco más grande del país por activos, y tomará amplia distancia respecto al sexto lugar, Promerica, que posee activos por ¢1.528.362 millones.

Para Suárez, esta fusión convertirá a Davivienda en un banco sistémico en Costa Rica. Añadió que en Colombia ya operan bajo esa figura, por lo que cuentan con la experiencia necesaria para cumplir regulaciones adicionales.

“La verdad es que no nos incomoda, por el contrario. Nos parece bien ser considerados sistémicos porque la vara que tenemos que sobrepasar en términos de los estándares regulatorios es más alta y eso nos parece que es razonable”, afirmó.

Con la integración en Costa Rica, la operación de Davivienda en el país pasará del 8% de participación dentro del grupo al 12%, lo que la posicionará como la segunda más grande después de la operación en Colombia.

La movida de Davivienda sacudió el mercado financiero regional a inicios de año, cuando se anunció la integración de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá.

Tarjetas: negocio clave

Con la fusión, Davivienda Group busca cubrir todo el espectro de clientes, tanto en la banca de personas como en la de empresas, y fortalecer su presencia en el mercado financiero.

“Al integrar estas dos operaciones y esperamos que eso ocurra en el transcurso del año 2026, vamos a llegar a segmentos de mercado un poco más amplios”, manifestó Suárez.

El ejecutivo enfatizó que uno de los negocios que desean potenciar es el de tarjetas de crédito. Considera que la integración permitirá un impacto considerable gracias a la cobertura geográfica y a las capacidades comerciales de ambas entidades.

Añadió que cuentan con una presencia fuerte en el segmento corporativo, a lo cual se suman las capacidades internacionales de Scotiabank, así como una participación relevante en crédito de vivienda, por lo que ambos negocios serán fortalecidos.

Suárez afirmó que la competitividad es parte de la esencia del banco tanto en Costa Rica como en otros mercados, y explicó que procuran lograrla mediante ofertas innovadoras que estimulen respuestas de sus competidores, en beneficio de los clientes.

Etapa de transición

Este miércoles 3 de diciembre, Davivienda Group anunció el lanzamiento de Davibank en Costa Rica, antes conocido como Scotiabank, tras completar la integración al holding del negocio del banco canadiense en el país.

Suárez señaló que esta es la primera fase de un proyecto a futuro, que inició con la toma de control de las operaciones de Scotiabank en Costa Rica, Colombia y Panamá, tras la aprobación de los reguladores en estos tres mercados.

La entidad operará con dos bancos mientras avanza la fusión: Davivienda y Davibank. Los clientes de Davibank no deberán realizar trámites adicionales, ya que todos los servicios continúan funcionando con normalidad.

“Empezamos una etapa en donde ya bajo esa sombrilla (Davivienda Group), los bancos en Costa Rica y Colombia siguen operando en paralelo de cara al proceso de integración que se dará un poco más adelante, en donde vamos a fusionar los bancos y va a quedar uno solo”, explicó Suárez.

El ejecutivo indicó que la consolidación en una sola institución podría tomar varios meses o incluso un año. Mientras tanto, ambos operarán como “marcas hermanas”, aunque completamente independientes.

“Las entidades funcionan como dos entidades legales independientes. Tienen un mismo controlante y, por ende, algunos lineamientos estratégicos de carácter general van a aplicar para los dos (...) Pero a la hora de manejar los negocios con los clientes son dos entidades legales independientes que, en estricto sentido, compiten”, expresó.

Cada banco mantendrá una junta directiva, un presidente responsable de la operación y equipos directivos y comerciales. No obstante, trabajarán coordinados durante el año con miras a la integración.

Rodolfo Herrera, director ejecutivo de Davibank, afirmó que se enfocarán en desarrollar todos los segmentos de banca, tanto empresarial como personal. Destacó que cuentan con una cartera hipotecaria y prendaria relevante, así como presencia en los segmentos corporativo y patrimonial.

“Estamos llegando a tomar control de un banco que tiene un posicionamiento estupendo en el mercado y que creemos que vamos a potenciar con las destrezas de Davivienda Group. El mercado ha ganado con la presencia de Davibank en Costa Rica”, dijo Herrera.

Scotiabank firmó un acuerdo con Davivienda para transferir sus operaciones en Costa Rica, Panamá y Colombia a cambio de una participación accionaria aproximada del 20% en Davivienda Group.