Sinpe Móvil en Costa Rica: este es el perfil de los usuarios, según investigación del Banco Central

A través de Sinpe Móvil se han transferido ¢10,1 billones durante este 2025.

Sinpe Móvil es la plataforma que permite realizar transferencias a partir de cuentas bancarias asociadas a números telefónicos. Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), al cierre de diciembre del 2024 había 4,23 millones de suscripciones activas de teléfonos.

Cada número telefónico puede vincularse únicamente a una cuenta, aunque una misma cuenta sí puede asociarse a varios teléfonos, precisa el Central en su sitio web.

La investigación Impulsores de la adopción de pagos digitales: lecciones de Brasil, Costa Rica y México, presentada en las Jornadas de Investigación Económica del Banco Central, detalla que, a diciembre del año anterior, cerca del 80% de la población mayor de 15 años en el país utilizaba Sinpe Móvil.

De acuerdo con el Censo 2022, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en Costa Rica hay 3,99 millones de personas que tienen más de 15 años de edad.

Pero, ¿cuál es el perfil de los adoptantes de Sinpe Móvil?

A diciembre del 2024, los usuarios de Sinpe Móvil tenían en promedio 41,2 años de edad, percibían un salario promedio cercano a $1.575 (¢775.656 a un tipo de cambio de ¢492,48), y eran mayoritariamente mujeres (51,4%).

Además, el 62,4% del total de adoptantes correspondía a trabajadores no calificados. Todos ellos disponían, al menos, de una cuenta bancaria.

Cuando Sinpe Móvil empezó a operar en el país, el perfil de los usuarios era distinto.

Durante las Jornadas de Investigación Económica (JIE) 2025, el investigador Esteban Méndez —uno de los autores del estudio de la adopción de pagos digitales— recordó que, cuando Sinpe Móvil inició operaciones en 2015, sus usuarios eran más jóvenes que ahora, la edad promedio era 35 años, y en su mayoría eran hombres y trabajadores calificados.

También apuntó que los primeros adoptantes se concentraban en zonas urbanas, lo que se vinculaba con niveles de ingreso relativamente más altos. “Conforme se fue masificando la tecnología, ese ingreso fue bajando”, señaló.

Al último mes del 2015, la cantidad de suscripciones activas en Sinpe Móvil era de apenas 146.626. Es decir, en cuestión de nueve años, la cifra acumulada creció en un 2.785,4%.

El Banco Central recordó que este monedero electrónico ofrece múltiples ventajas: permite transferencias instantáneas seguras desde dispositivos móviles, no cobra comisiones, es accesible para todo público y contribuye a la inclusión financiera.

¿Quiénes no estaban en Sinpe Móvil?

A diciembre del 2024, las personas que no habían adoptado el servicio tenían, en promedio, 57,5 años y percibían un salario de $965 (¢475.243). El 52,5% eran hombres y el 87,1% correspondían a trabajadores no calificados.

Además, era menos probable que tuvieran una cuenta bancaria en una institución financiera formal, según Méndez.

De acuerdo con el Banco Central, Sinpe Móvil permite enviar dinero a cualquier cuenta afiliada al servicio, ya sea dentro de la misma entidad financiera o hacia cuentas de otras instituciones.

Sinpe Móvil en 2025

Entre enero y octubre del 2025, el servicio de pago contabilizó 615,09 millones de transacciones, lo cual se traduce en un incremento de 16,8%, respecto a las 526,8 millones operaciones registradas en el mismo período del 2024.

Según los datos del Banco Central, a través de este monedero electrónico se han transferido ¢10,1 billones durante este 2025. El aumento en el valor movilizado por Sinpe Móvil es de 16,4%, si se compara con los ¢8,7 billones registrados entre enero y octubre del 2024.

Las operaciones que movilizan más colones, desde 2016, son las interbancarias, es decir, las que se hacen entre cuentas de diferentes entidades. De acuerdo con cifras del Central, desde el 2019 estas también son las operaciones que más cantidades de transacciones contabiliza.

“La mayor parte de las transacciones que ocurren en Sinpe Móvil se pueden clasificar como de persona a persona”, explicó el investigador Méndez.

A octubre pasado, Sinpe Móvil contaba con 4,47 millones de suscripciones activas.