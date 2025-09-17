Economía

‘Fintech’ ganan espacio en el Sinpe: el giro que propone el Banco Central

El Banco Central de Costa Rica quiere que las ‘fintech’ tengan un papel más activo en el Sinpe. Conozca los detalles de la propuesta y qué opinan los bancos.

Por Mónica Cerdas Gómez
Una mano sostiene un teléfono móvil con la palabra "Fintech" en la pantalla, rodeada de iconos tecnológicos relacionados con finanzas, como gráficos y un candado, representando las innovaciones en el sector financiero.
Actualmente, en el Sinpe operan 136 'fintechs' bajo la figura de proveedores de servicios de pagos. (Shutterstock)







